Rock müziğin efsanesi Ozzy Osbourne'un serveti dudak uçuklattı!

Heavy metal müziğin öncülerinden, Black Sabbath’ın efsanevi solisti ve solo kariyeriyle ikonlaşan Ozzy Osbourne, 22 Temmuz 2025’te 76 yaşında hayatını kaybetti. Uzun süredir Parkinson hastalığı ve omurilikle ilgili sağlık problemleriyle mücadele eden sanatçının vefatı, müzik camiasında ve dünya genelindeki hayranları arasında derin bir üzüntü yarattı.

40 binden fazla seyirciyle buluşmuştu

Osbourne’un müzik kariyerindeki son sahne performansı, 5 Temmuz 2025’te memleketi Birmingham’da gerçekleşmişti. Black Sabbath’ın “Back to the Beginning” adıyla düzenlediği veda konserinde, sağlık durumunun el vermemesi nedeniyle sahneye tahtta oturarak çıkan Osbourne, 40 binden fazla seyirciye ve 5,8 milyon canlı yayın izleyicisine unutulmaz bir gece yaşatmıştı.

Bu anlamlı konserin tüm geliri, Parkinson hastalığı araştırmalarına ve çocuk hastanelerine bağışlanmış, toplam bağış tutarı 190 milyon doları bulmuştu.

Serveti yaklaşık 220 milyon dolar olarak tahmin ediliyor

Finance Monthly dergisinin verilerine göre, Ozzy Osbourne’un vefat anındaki serveti yaklaşık 220 milyon dolar olarak tahmin ediliyor. Bu servet; Black Sabbath döneminden, başarılı solo kariyerinden, “The Osbournes” adlı reality şovdan, Ozzfest turnelerinden, reklam anlaşmalarından ve emlak yatırımlarından elde edildi.

Yıllar önce yaptığı açıklamalarda, servetini eşi Sharon Osbourne ve altı çocuğuna bırakacağını ifade eden sanatçı, "Çocuklarımın kendi ayakları üzerinde durmalarını isterim ama onlara gereken desteği sağlayacağım," demişti.