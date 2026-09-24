Rodriguez BM’de açıkladı: Venezuela’da demokratik geçiş süreci başladı

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Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu'nda ülkesindeki siyasi sürece ilişkin açıklamalarda bulundu. Venezuela'nın bu yıl ABD ile yaşanan anlaşmazlığa bağlı siyasi kriz ve 24 Haziran'da meydana gelen depremler nedeniyle iki önemli sınamayla karşı karşıya kaldığını belirten Rodriguez, yaşanan zorluklara rağmen ülkenin yeniden doğduğunu söyledi.

“Seçimler olacak” mesajı

Rodriguez, Venezuela'nın geleceğini güvence altına almak amacıyla demokratik geçiş sürecini başlattıklarını ifade etti. Sürecin düzenli, kurumsal ve doğrulanabilir şekilde ilerleyeceğini belirten Rodriguez, devlet kurumlarının gözden geçirilmesi ve yargı reformlarının yanı sıra muhalif gruplarla diyaloğun da bu sürecin parçası olacağını açıkladı. Rodriguez, seçimlere ilişkin ise net bir mesaj vererek ülkede seçimlerin yapılacağını duyurdu.

Siyasi görüşmeler sürüyor

Venezuela Geçici Devlet Başkanı, ülkedeki siyasi görüşmelerin tüm tarafların eşit şartlarda yarışabilmesini sağlayacak şekilde devam ettiğini belirtti. Rodriguez ayrıca uluslararası topluma Venezuela'nın egemenliğine saygı göstererek demokratik geçiş sürecine destek verme çağrısında bulundu.

ABD ile yapılan anlaşmaya dikkat çekti

Konuşmasında Venezuela ile ABD arasında yakın zamanda imzalanan anlaşmaya da değinen Rodriguez, mutabakatı iki ülke arasında bugüne kadar yapılan en önemli anlaşmalardan biri olarak nitelendirdi. Rodriguez, Venezuela'nın karşı karşıya kaldığı siyasi krizin yanı sıra ülkede yaşanan depremlerin oluşturduğu zorluklara da değinerek ülkenin yeni bir döneme girdiği mesajını verdi.

Yapay zeka vurgusu

Konuşmasında yapay zekaya da değinen Rodriguez, bu teknolojiyi “teknolojik devrim” olarak tanımladı. Yapay zekanın doğru şekilde kullanılması durumunda insanların yaşamında daha önce görülmemiş gelişmelere katkı sağlayabileceğini belirten Rodriguez, teknolojinin amacından sapmaması konusunda hükümetler ve teknoloji sektörünün önemli sorumluluk taşıdığını vurguladı.