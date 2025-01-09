Rolls-Royce’un tarihindeki 3'üncü en yüksek satışı

Rolls-Royce’un Goodwood’daki Merkezi’ne 300 milyon £’den fazla yatırım yapılarak, Bespoke (Özel Üretim) ve Coachbuild (Özel Yapım) kapasitesi genişletildi. Avrupa Bölgesi rekor satış sağlarken, Spectre en çok talep edilen model oldu.

Rolls-Royce Motor Cars, Goodwood’daki üretim tesisini genişletmek için 300 milyon £'yi aşan bir yatırım yaptığını duyurdu. Markanın 2024 performansı, Bespoke (özel üretim) için tarihi bir yılı ve şirketin tarihindeki üçüncü en yüksek satış rekorunu işaret ederek, markanın en karmaşık, kişisel ve değerli el yapımı lüks ürünleriyle müşterilerine değer yaratma ve eşsiz bir müşteri deneyimi sunma konusundaki stratejisini doğruluyor.

Rolls-Royce, fabrikanın 1 Ocak 2003’te açılmasından bu yana yapılan tek seferlik en büyük yatırımı ile üretim tesisini tamamen bataryalı elektrikli araç (BEV) geleceğine geçiş için de hazır hale getiriyor.

Günde 28 araca kadar üretim yapılıyor

Goodwood’da ilk zamanlar yaklaşık 300 kişi istihdam edilirken günde sadece bir araç üretiliyordu. Son 20 yılda Goodwood üretim tesisi içsel olarak önemli değişiklikler geçirmiş olsa da, bina büyük ölçüde aynı kalırken, çalışan sayısı 8 kat arttı ve marka günde 28 araca kadar üretim yapmaya başladı.

Birçok yüksek beceri gerektiren üretim ve zanaat pozisyonları da dahil olmak üzere şu anda Goodwood’daki Rolls-Royce’un evinde 2500’den fazla kişi istihdam ediliyor. Rolls-Royce’un evini genişletme için planlama izni 2024’te verilirken, alan hazırlığı ve peyzaj çalışmaları devam ediyor.

Bespoke’da yıllık ortalama yüzde 10 artış

2024 yılı boyunca, uzman tasarımcılar, mühendisler ve zanaatkarlardan oluşan Rolls-Royce Bespoke Kolektifi, bugüne kadarki en yaratıcı ve teknik açıdan en zorlu projelerinden bazılarını üstlendi. Sonuç olarak, her biri müşterisinin ilgi alanlarını ve kişiliğini yansıtan, eşsiz ve etkileyici başyapıtlar ortaya çıktı.

Bespoke (özel üretim) değeri, her yıl araç başına ortalama %10 artış göstererek, şirket tarihindeki en yüksek seviyeye ulaştı.

Rolls-Royce Phantom Extended, yıl boyunca en kapsamlı Bespoke (özel üretim) siparişlerini aldı. Ayrıca Spectre’de de Bespoke potansiyeli farkedilerek 2024’ün ikinci en yüksek Bespoke içeriğine sahip modeli oldu.

Orta Doğu, araç başına ortalama değer açısından en büyük Bespoke bölgesi olurken, onu Kuzey Amerika ve Avrupa takip etti.

Eşsiz bir müşteri deneyimi

Rolls-Royce siparişi vermenin son derece kişiselleştirilmiş deneyimini Goodwood’dan dünyadaki müşterilerine sunan Private Offices, markanın Bespoke konusundaki kararlılığını yansıtıyor. 2024’te Dubai ve Şanghay’daki şubelerine New York ve Seul eklendi.

Rolls-Royce’un dünya çapındaki bayi ortakları, markanın güncellenmiş görsel kimliği ve showroom konseptine yatırım yapmaya devam etti.

Sadece Rolls-Royce kullanıcılarına özel uygulama olan Whispers, 2024’te üye sayısında %55’lik bir artışla büyümeye devam etti. Uygulama ile müşteriler araçlarına erişim sağlarken, markayla ilgili özel bilgilere ulaşabiliyor. Bu uygulamayla marka ile müşterileri arasında yakın bir bağ kuruluyor.

2024’te küresel satışlar 5.712 seviyesine ulaştı

Rolls-Royce, 2024’te Cullinan Series II, Ghost Series II ve bunların Black Badge serileriyle birlikte 4 model tanıttı. Son derece başarılı lansmanlar Rolls-Royce modellerine sürekli talep sağlarken, küresel satışların bugüne kadar elde edilen üçüncü en yüksek seviye olan yıllık toplam 5.712’ye ulaşmasını sağladı.

2024 aynı zamanda Spectre üretiminin artarak devam ettiği ilk tam teslimat yılıydı. Spectre geçen yıl Avrupa’nın en çok talep edilen modeli olurken, müşteriler markanın en çok tanınan özellikleri olan ‘waftability (hafifçe süzülme hissi), sessizlik ve ‘sihirli halı yolculuğu’ deneyimini daha da güçlendirdiğini belirttiler.

Tüm bölgeler dikkate alındığında 2024’te en çok talep edilen Rolls-Royce modelleri sırasıyla Cullinan, Spectre ve Ghost oldu. Ayrıca markanın amiral gemisi olan Phantom en nadir Rolls-Royce olma statüsünü korurken 2025’te 100. yılını kutlayacak.

2024’te en büyük satış bölgesi Kuzey Amerika

2024’te Kuzey Amerika, Rolls-Royce Motor Cars’ın müşterilere teslim edilen araç sayısı açısından en büyük satış bölgesi olurken Avrupa, Orta Doğu ve Asya Pasifik gibi birçok bölge rekor satışa imza attı. Rolls-Royce, markanın bir sonraki elektrikli arabasını tanıtacağı 2025 yılına güvenle bakıyor.

2024'te Rolls-Royce Motor Cars’ın tarihindeki en detaylı, kişisel ve değerli araçlarını ürettiğini belirten Chris Brownridge (Chief Executive, Rolls-Royce Motor Cars); “2024’teki rekor Bespoke (özel üretim) sonuçları, müşterilerimizin markaya olan ilgisinin giderek arttığını ve daha iddialı, değerli araçlar yaratma arzusunun güçlendiğini gösteriyor. Bu sayede, Rolls-Royce kullanıcıları olağanüstü ve son derece kişiselleştirilmiş bir deneyimin keyfini çıkarıyor. Ayrıca müşterilerimize ve işimize değer katanlara olan taahhüdümüzü vurguluyor.” dedi.