Roma dönemine ait mezarlıkta toplu çocuk mezarı bulundu

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Romanya’nın Mureş bölgesindeki Cristești kasabasında yürütülen arkeolojik çalışmalar sırasında, Roma İmparatorluğu döneminden kaldığı belirlenen bir mezarlık alanı keşfedildi. Kazılarda şimdiye kadar yaklaşık 30 mezar ortaya çıkarılırken, bunlardan birinde yaklaşık 20 çocuğun iskelet kalıntılarına ulaşıldı.

Yaklaşık 5 hektarlık alanda sürdürülen çalışmalar, antik Dacia eyaletindeki bir Roma yerleşimine ilişkin daha önce bilinmeyen mezarlık alanlarının gün yüzüne çıkarılmasını sağladı.

Aynı alanda çok sayıda çocuk bulundu

Arkeologların tespitlerine göre mezarlığın belirli bir bölümünde çocuklara ait kalıntılar yoğun şekilde yer alıyor. Yaklaşık 20 çocuğun aynı bölgede gömülmüş olması, araştırmacıların dikkatini çekti. Uzmanlar, bu durumun yerleşimin erken dönemlerinde yaşanmış olası bir salgın ya da başka bir sağlık sorunuyla bağlantılı olup olmadığını araştırıyor.

Kazılar sırasında farklı özelliklere sahip yaklaşık 30 mezar belirlenirken, bazı mezarlarda cesetlerin gömüldüğü, bazılarında ise yakma yönteminin kullanıldığı görüldü.

Mezarlardan tarihi eserler çıktı

Mezarların içerisinde dönemin yaşamına ilişkin önemli ipuçları sağlayabilecek çeşitli buluntular da ele geçirildi. Arkeologlar seramik kapların yanı sıra cam parçaları, yağ lambaları, mücevherler ve sikkeler buldu. Alanın tarihlendirilmesine yardımcı olan önemli buluntulardan biri ise Roma İmparatoru Antoninus Pius’un eşi Yaşlı Faustina’nın tasvirini taşıyan ve yaklaşık MS 141 yılında basıldığı belirtilen sikke oldu.

Mezarlığın yerleşim alanının dışında ve ana ulaşım güzergâhlarının yakınında bulunması da Roma dönemindeki yerleşim düzeniyle uyum gösteriyor. O dönemde mezarlıkların genellikle yerleşimlerin dışında oluşturulduğu belirtiliyor.

Roma süvari birliği de bölgede görev yapıyordu

Mezarlığın kullanıldığı dönem, bölgede Roma ordusuna bağlı Ala I Gallorum et Bosporanorum Milliaria adlı süvari birliğinin bulunduğu döneme denk geliyor. Yaklaşık 1000 askerden oluştuğu belirtilen birlik, Galya ve Bosporan Krallığı kökenli askerlerden meydana geliyordu. Bölgedeki sivil yerleşimin ise zaman içerisinde çömlek üretiminin gerçekleştirildiği bir merkez haline geldiği aktarılıyor.

Çocukların ölüm nedeni araştırılacak

Kazılardan çıkarılan insan kalıntıları, daha ayrıntılı bilimsel incelemeler yapılmak üzere Mureş İl Müzesi tarafından koruma altına alındı. Çocuklara ait iskeletler üzerinde gerçekleştirilecek çalışmalarla dönemin beslenme koşulları, hastalık izleri ve bölgedeki demografik yapı hakkında daha fazla bilgi elde edilmesi amaçlanıyor.

Arkeolojik ekipler, mezarlığın sınırlarını ve alandaki diğer kalıntıları belirlemek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.