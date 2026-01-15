Roma’da şehir merkezinde hız sınırı 30 kilometreye düştü

Roma Belediyesi’nin dün yaptığı resmi açıklamaya göre, kent merkezindeki sınırlı trafik bölgesi (ZTL) ve 1000 caddeyi kapsayan alanlarda güvenliği artırmak amacıyla araçlar için azami hız saatte 30 kilometre olarak belirlendi. Bu kapsamda, Roma yerel polis teşkilatı hız sınırı uygulanan bölgelerde denetim ve devriye faaliyetlerini yoğunlaştırdı.

Hız sınırıyla trafik güvenliği artırılacak

Roma Belediyesi Ulaşımdan Sorumlu Encümen Üyesi Eugenio Patanè, yaptığı açıklamada, trafik kazalarını ve yol kullanıcılarının yaşadığı olumsuz durumları azaltma görevleri olduğunu belirterek, bu nedenle uygulamayı hayata geçirdiklerini ifade etti.

Patanè, uygulamanın takibi için şehrin önemli caddelerinden Kristof Kolomb Caddesi’ne yeni hız tespit kameraları kurulacağını ve ayrıca kent genelinde 175 yeni yükseltilmiş yaya geçidinin inşa edileceğini duyurdu.

Benzer şekilde, kuzeydeki Bologna kenti, merkezi hükümetin karşı çıkmasına rağmen aynı hız sınırını iki yıl önce uygulamaya başlamıştı.