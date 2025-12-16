Roma’nın simgesi Trevi Çeşmesi'ne girişler ücretli mi olacak?

İtalyan mimar Nicola Salvi tarafından 18. yüzyılda yapılan ve Roma'nın her dönem yoğun turist çeken noktalarından biri olan Trevi Çeşmesi'ne biletli giriş sistemi getirilip getirilmemesi ülkede tartışılıyor.

Corriere della Sera gazetesinin haberinde, Roma Belediyesinin 7 Ocak 2026'dan itibaren Trevi Çeşmesi'ni görmek isteyen turistlerin, 2 avroluk biletle bu ziyaretlerini gerçekleştirmelerine yönelik bir çalışmanın hazırlığında olduğu ifade edildi. Haberde, Romalıların, bu ücretten muaf tutulacakları da kaydedildi.

Belediyenin söz konusu bilet ücretiyle, şehrin kasasına yılda 20 milyon avro ek gelir elde etmeyi hedeflediği aktarılan haberde, çeşmeyi sadece bu yılın ilk 6 ayında 5 milyon 300 bin kişinin ziyaret ettiği ifade edildi.

Haberde, Roma'nın bir diğer önemli turistik ziyaret noktası olan tarihi Pantheon Bazilikası'nda 2023 yılından bu yana turistlerden giriş ücreti alındığı hatırlatılarak, Trevi Çeşmesi'nin ziyaretçisinin Pantheon'dan daha fazla olduğu vurgulandı.

Belediye kaynakları: Henüz alınmış bir karar yok

İtalya Tüketici Hakları Derneği (Codacons) ise yaptığı yazılı açıklamada, Trevi Çeşmesi'nde bilet uygulamasına karşı çıkarken, sınırlı erişim uygulamasının getirilmesi gerektiğini savundu.

Açıklamada, "Anıtların, meydanların, çeşmelerin ve tarihi ve kültürel öneme sahip yerlerin ticarileştirilmesine her zaman karşı çıktık ve ücretli giriş uygulamasının, Roma'nın güzelliğinin tadını ücretsiz olarak çıkarabilmesi gereken turistler için zararlı olduğuna inanıyoruz. Aynı zamanda, kitlesel turizmi sınırlamak gereklidir. Bu bağlamda, ziyaretçilerin kalabalık olmadan alanın tadını daha iyi çıkarmalarını sağlayan bir çözüm olan Trevi Çeşmesi'ne sınırlı giriş uygulamasını destekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Trevi Çeşmesi'ne bilet uygulamasının gündeme gelmesinin ardından İtalyan ANSA ajansının, Roma Belediyesi kaynaklarına dayandırdığı haberinde, belediyenin biletli giriş sistemine dair bir süredir üzerinde düşündüğü bir çalışma fikri olduğu ancak henüz bunun ne zaman başlayacağına yönelik herhangi bir karar alınmadığı belirtildi.

Trevi Çeşmesi'ne biletli giriş uygulaması ilk kez geçen yıl gündeme gelmişti

Tarihi yapının önünde aşırı turizm sebebiyle oluşan yoğun kalabalıkların önüne geçmek için bilet sistemi getirilmesi fikri ilk kez geçen yıl gündeme gelmişti.

Söz konusu fikir kamuoyunda sıkça tartışılmış ancak Roma Belediyesi bu konuda bir karar almıştı.

Trevi Çeşmesi, Ekim-Aralık 2024'te kapsamlı restorasyondan geçirildikten sonra Roma Belediyesi, bilet uygulaması getirmemiş ancak ocak ayından itibaren çeşme önünde sınırlı erişim uygulaması başlatarak, aynı anda sadece 400 ziyaretçinin girmesine imkan tanıyan bir sistem getirmişti.

Dünyaca ünlü Trevi Çeşmesi, son yıllarda aşırı turist yoğunluğunun yanı sıra ara ara iklim aktivistlerinin eylemleri ya da havuza atlayan turistlerin ceza almasıyla gündeme geliyor.