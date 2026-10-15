Romanya açıklarında iki tanker alev aldı, 8 denizciye ulaşılamıyor

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Romanya’nın Karadeniz kıyılarında iki tankerde çıkan yangın, bölgede deniz güvenliğine ilişkin endişeleri artırdı. Romanyalı yetkililer, Wine Trader adlı tankerde kaybolan 8 denizciyi bulmak için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Olaylar, Rus insansız hava araçlarının Romanya hava sahasına girdiği bir dönemde yaşandı. Ancak yetkililer, gemilerde çıkan yangınlarla İHA hareketliliği arasında doğrudan bir bağlantı kurmadı.

Wine Trader tankerinde 8 denizci kayıp

Romanya Denizcilik Otoritesi, San Marino bayrağı taşıyan Wine Trader tankerinden acil durum çağrısı alındığını bildirdi. Gemide bulunan 12 kişilik mürettebatın 4’ünün kurtulduğu, diğer 8 kişiye ise henüz ulaşılamadığı belirtildi. Olayın ardından bölgede arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Kayıp denizcilerin bulunması için yürütülen çalışmaların sonucu bekleniyor.

Yara J tankerindeki yangında mürettebat kurtuldu

Bölgede yangın çıkan ikinci gemi, Komorlar bayraklı kimyasal ve petrol tankeri Yara J oldu. Gemideki yangının ardından mürettebatın tamamının güvende olduğu bildirildi. Romanya makamları, yangının bir saldırı sonucu çıkıp çıkmadığının başlangıçta belirlenemediğini açıkladı. Her iki tanker de Tuna Nehri’nden Karadeniz’e açılan Sulina Kanalı’nın ağzına yakın bir noktada demirlemiş durumdaydı. Gemiler, hava koşulları ve yoğunluk nedeniyle geçiş sırası beklerken bölgede bulunuyordu.

Karadeniz’de ticari gemilere yönelik risk artıyor

Son olaylar, Rusya-Ukrayna savaşıyla bağlantılı olarak Karadeniz’de ticari deniz taşımacılığının karşı karşıya olduğu riskleri yeniden gündeme getirdi. Son 10 gün içinde Romanya ve NATO üyesi Bulgaristan kıyıları yakınlarında en az beş başka kargo gemisi de insansız hava aracı saldırılarının hedefi oldu. Bu olaylarda en az 23 denizcinin hayatını kaybettiği veya kaybolduğu bildirildi. Söz konusu saldırılar, NATO’nun kara suları dışında gerçekleşti.

Romanya, Ukrayna ile 614 kilometrelik bir kara sınırını paylaşıyor ve son dört yılda Rus İHA’larının hava sahasını ihlal ettiği çeşitli olaylar bildirdi.

Tahıl sevkiyatı açısından kritik güzergâh

Tuna Nehri ve Sulina Kanalı çevresindeki deniz yolu, Ukrayna’nın tarım ürünlerini uluslararası pazarlara ulaştırmasında önemli bir rol oynuyor. Rusya’nın Ukrayna’nın Karadeniz limanlarına yönelik saldırıları, Kiev yönetimini Tuna Nehri üzerindeki limanlara ve Romanya ile Bulgaristan kıyılarına yakın deniz rotalarına daha fazla yöneltti.

Karadeniz’de ticari gemilerin hedef alınması, yalnızca deniz güvenliğini değil, küresel tahıl tedarikini de etkileyebilecek riskler oluşturuyor. Romanya kara sularındaki son yangınların nedeni ise henüz kesinlik kazanmadı.