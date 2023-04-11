Romanya, F-35 savaş uçağı almayı planlıyor
Romanya, hava savunmasını güçlendirmek için F-35 savaş uçağı almayı planlıyor.
Romanya, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle bölgede artan güvenlik tehditlerine yanıt olarak hava savunma yeteneklerini artırmak için F-35 savaş uçağı satın almayı planlıyor.
Ülkenin Yüksek Savunma Konseyi, satın alma planını onaylarken, satın alma için ödenecek toplam tutara, satın alıncak uçak sayısına ve teslimat tarihine ilişkin ayrıntı vermedi.
Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis'in Savunma Konseyi toplantısından sonra yaptığı açıklamada, potansiyel saldırganlığı caydırmak için ülkenin hava savunma kapasitesinin güçlendirilmesi "Romanya'nın savunma politikası için önemlidir" yorumunu yaptı.
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik agresif tutumunun ardından, Ukrayna'nın sınır komşusu Romanya, eski askeri teçhizatlarını yenilemek için bu yıl savunma bütçesinin GSYH'sının yüzde 2,5'ine çıkardı.