Romanya, hava sahasında Rus insansız aracı tespit eden ikinci NATO ülkesi oldu

Romanya Savunma Bakanlığı savaş uçaklarının Cumartesi günü sınıra yakın bir noktada Ukrayna'daki bir Rus saldırısını gözlemlediğini ve bir SİHA'nın hava sahası ihlalinde bulunduğunu belirtti.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, ihlalin bir hata olamayacağını ve "Rusya savaşı net bir şekilde genişlettiğini" söyledi. Moskova'dan henüz bir açıklama gelmedi.

Polonya da çarşamba günü hava sahasına giren en az üç Rus insansız hava aracının düşürüldüğünü söylemişti. Romen Savunma Sakanlığı Rus insansız aracının ülkenin Ukrayna'yla sınırında, Tuna nehri üzerindeki Ukrayna altyapısına Rus hava saldırısından sonra, devriye görevi yapan iki F-16 jeti tarafından tespit edildiğini açıkladı.

BBC Türkçe'nin haberine göre aracın Chilia Veche köyünün 20 kilometre güneybatısında görüldüğü ve daha sonra radardan kaybolduğu kaydedildi. Ancak aracın meskun mahaller üzerinde uçmadığı ve bir tehlike oluşturmadığı da vurgulandı.

Rus Savunma Bakanlığı Polonya'nın ihlal bildiriminden sonra Polonya topraklarındaki tesisleri "vurma planları olmadığını" söylemişti.

Rusya'nın müttefiki Belarus da Polonya hava sahasına giren insansız hava araçlarının, navigasyon sistemlerindeki hata nedeniyle kazayla ihlalde bulunduklarını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump da Rusya'ya yönelik daha sert ambargolar koymaya hazır olduğunu, ancak bunun için NATO ülkelerinin Rus petrolünü satın almayı durdurmak gibi belli koşulları karşılaması gerektiğini söylemişti.

Varşova'dan yapılan açıklamada 10 Eylül sabah saatlerinde hava sahasının Rusya tarafından İHA benzeri uçaklarla "benzeri görülmemiş" şekilde ihlal edildiği ve bu cisimlerin bazılarının vurulduğu açıklanmıştı.

Polonya ordusu, 19 Rus aracının hava sahasını ihlal ettiğini açıkladı. Bunların bir kısmı Polonya ve NATO güçleri tarafından vuruldu.

Böylece Rusya'nın 2022'de Ukrayna savaşını başlatmasından bu yana ilk kez bir NATO üyesi ile Rusya'ya ait unsurlar arasında doğrudan çatışma yaşanmıştı.

Polonya Başbakanı Donald Tusk, hava sahası ihlalini "büyük ölçekli bir provokasyon" olarak nitelemiş ve ülkesinin İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana doğrudan çatışmaya girmesine hiç bu kadar yaklaşmadığını kaydetmişti.

Tusk buna karşın "savaşın eşiğinde olduğumuzu düşündürecek bir sebep yok" yorumunu da yapmıştı. ABD Başkanı Donald Trump, kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social'da "Rusya'nın Polonya'nın hava ihlalini insansız hava araçlarıyla ihlal etmesi nedir? Haydi bakalım!" mesajını paylaştı.

Rusya: İstişareye hazırız

Reuters haber ajansına göre Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna'nın batısındaki askeri tesisleri hedef aldıklarını, ancak Polonya'da hiçbir hedefin vurulmasının planlanmadığını söyledi. Açıklamada ayrıca "buna karşın Polonya Savunma Bakanlığı ile bu konuda istişare etmeye hazırız" ifadeleri kullanıldı.

Kremlin konuya dair açıklama yapmamış, AB ve ABD'nin Rusya'yı sürekli provokasyon yapmak ile itham ettiğini söylemişti.

Vladimir Putin, bugüne kadar NATO ülkelerine karşı savaş açma niyetini defalarca reddetti. Ancak birçok Batılı yetkili bunun kendi değerlendirmeleriyle uyuşmadığını söylüyor.

Daha önce Polonya'ya düşen Rus İHA'ları olmuştu ancak Polonya ilk kez hava sahasına giren Rus drone'larını hedef alarak düşürdü.

Rus insansız araçlarına müdahalede NATO uçakları da yer aldı. Polonya'daki NATO faaliyetlerini ABD yönetiyor.