Romanya'da apartmanda patlama: Ölü ve yaralılar var
Romanya'nın başkenti Bükreş'te 8 katlı apartmanda meydana gelen patlamada 3 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Romanya'nın başkenti Bükreş'te 8 katlı bir apartmanda patlama meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle bazı katlar çöktü.
3 kişinin hayatını kaybetti
Bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Romanya Sağlık Bakanlığı, 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 13 kişinin de yaralandığını açıkladı. Patlamanın nedeni henüz bilinmezken, tedbir olarak bölgedeki gaz akışı kesildi.
Dünya