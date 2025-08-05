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Romanya'nın ilk cumhurbaşkanı Iliescu hayatını kaybetti

Romanya’da 1989 devrimine liderlik eden ve ülkenin ilk cumhurbaşkanı olan Ion Iliescu hayatını kaybetti.

Haber Merkezi
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Romanya'nın ilk cumhurbaşkanı Iliescu hayatını kaybetti
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Başkent Bükreş'teki Prof. Dr. Agrippa Ionescu Acil Klinik Hastanesi'nden yapılan açıklamada, 2019'da akciğer kanseri teşhisi konulan Ion Iliescu'nun 9 Haziran'dan bu yana hastanede tedavi gördüğü bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, Iliescu'nun bugün öğleden sonra hayatını kaybettiği ifade edildi.

Romanya’da 1989'da devrime liderlik yapan Iliescu, 1989-1996 ve 2000-2004 yıllarında cumhurbaşkanlığı yapmıştı. 1989 devrimi sırasındaki ölümlerde rolü olduğu gerekçesiyle Iliescu hakkında 2018'de "insanlığa karşı suç işlemekten" dava açılmıştı.

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