Romanya'nın ilk cumhurbaşkanı Iliescu hayatını kaybetti
Romanya’da 1989 devrimine liderlik eden ve ülkenin ilk cumhurbaşkanı olan Ion Iliescu hayatını kaybetti.
Başkent Bükreş'teki Prof. Dr. Agrippa Ionescu Acil Klinik Hastanesi'nden yapılan açıklamada, 2019'da akciğer kanseri teşhisi konulan Ion Iliescu'nun 9 Haziran'dan bu yana hastanede tedavi gördüğü bilgisi paylaşıldı.
Açıklamada, Iliescu'nun bugün öğleden sonra hayatını kaybettiği ifade edildi.
Romanya’da 1989'da devrime liderlik yapan Iliescu, 1989-1996 ve 2000-2004 yıllarında cumhurbaşkanlığı yapmıştı. 1989 devrimi sırasındaki ölümlerde rolü olduğu gerekçesiyle Iliescu hakkında 2018'de "insanlığa karşı suç işlemekten" dava açılmıştı.