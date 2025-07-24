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Ruanda Başbakanı Ngirente görevden alındı

Ruanda hükümetinden yapılan açıklamaya göre, Devlet Başkanı Kagame, 2017'den bu yana görev yapan Başbakan Edouard Ngirente'yi görevden aldı. Ngirente'nin yerine Nsengiyumva'nın getirildiği ifade edildi.

Haber Merkezi
AA
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Ruanda Başbakanı Ngirente görevden alındı
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Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame, Başbakan Edouard Ngirente'yi görevden alarak yerine, Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Justin Nsengiyumva'yı atadı.

Hükümetten yapılan açıklamada, 2017'den bu yana görev yapan Ngirente'nin yerine Nsengiyumva'nın atandığı belirtildi.

Ruanda Merkez Bankası Başkan Yardımcısı görevinde bulunan Nsengiyumva, atamanın ardından Ruanda'ya "tevazu ve adanmışlıkla hizmet etme" sözü verdi.

Nsengiyumva, "Bana emanet edilen bu sorumluluğu kabul ediyorum ve ulusal önceliklerimizi dürüstlük ve amaç doğrultusunda ilerletmeye kararlıyım. Devlet Başkanımızın bu ülke için belirlediği büyük vizyona ulaşmasına yardımcı olmak için elimden gelen her şeyi yapacağım" dedi.

Yeni kabine kurulacak

Ruanda anayasasına göre, yeni bir başbakanın atanması, yeni bir kabinenin kurulmasının da önünü açıyor. Kabine üyelerinin, devlet başkanı tarafından yeni başbakana danışılarak 15 gün içinde atanması gerekiyor.

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