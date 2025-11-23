  1. Ekonomim
  Rubio: Barış sürecindeki en verimli görüşmeyi yaptık
Rubio: Barış sürecindeki en verimli görüşmeyi yaptık

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesiyle ilgili barış planı görüşmelerinde, şimdiye kadarki "en verimli ve anlamlı görüşmeyi" gerçekleştirdiklerini vurguladı.

Rubio: Barış sürecindeki en verimli görüşmeyi yaptık
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak, İsviçre'nin Cenevre kentinde, Rusya-Ukrayna savaşının bitirilmesi amacıyla ABD yönetiminin gündeme getirdiği barış planı görüşmelerine ilişkin basına açıklama yaptı.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, görüşmelerin hala sürdüğünü belirterek, "Kişisel fikrime göre bu süreçte şimdiye kadarki muhtemelen en verimli ve anlamlı görüşmeyi gerçekleştirdik." dedi.

Konuya dahil olan tarafların katkıları temelinde ellerindeki "ürün" üzerinde madde madde çalıştıklarını söyleyen Rubio, "Bence iyi bir ilerleme kaydettik. Ekiplerimiz, gittikleri odalarında bize sunulan öneriler üzerinde çalışıyor." diye konuştu.

Marco Rubio, hem Ukrayna hem de ABD'nin "tatmin olacağı bir ürüne yaklaşmak için" bu önerilerde bazı değişiklikler ve düzenlemeler yapacaklarını dile getirdi.

Varılan sonucun, iki ülkenin devlet başkanları tarafından kabul edilmesinin gerekeceğini ve kaydedilen ilerlemeyi "olumlu" gördüğünü ifade eden Rubio, Rusya tarafının, denklemin diğer tarafında olduğunu belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Yermak ise Rubio'nun "verimli bir görüşme geçirdiklerine" ilişkin sözlerini yineleyerek, ABD Başkanı Donald Trump ve ekibine çalışmalarından ötürü teşekkür ettiğini söyledi.

Yermak, görüşmelerin ve çalışmaların süreceğini, son kararın ABD Başkanı Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'ye ait olduğunu ifade etti.

