  Rubio: Batılıların Filistin'i tanıması İsrail'i tepkiye zorlar
Rubio: Batılıların Filistin'i tanıması İsrail'i tepkiye zorlar

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Batılı ülkelerin Filistin Devleti'ni tanımasının İsrail'i "tepki vermeye zorlayacağını" öne sürdü.

Rubio: Batılıların Filistin'i tanıması İsrail'i tepkiye zorlar
Rubio, Fox News'e verdiği mülakatta, İsrail'in Katar'a düzenlediği hava saldırısına ve Batı Şeria'yı ilhak etmeyi amaçlamasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail'in Katar'a saldırısından hoşnut olmadığını belirten Rubio, bu durumun ve Doha ile yürüttükleri görüşmelerin İsrail ile ilişkilerini etkilemeyeceğini kaydetti.

Rubio, İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak etme planına ilişkin görüşünün sorulması üzerine, buna yanıt veremeyeceğini dile getirerek, "Avrupalı başkentleri ve diğer ülkeleri, her şeyden önce sembolik olacak Filistin Devleti'ni tanıma adımları konusunda uyardık. Onlar, kendi yerel politikalarına yanıt veriyor. Biz, buna bir yanıt olacağı konusunda uyarıda bulunduk." ifadelerini kullandı.

Avrupalı ülkelerin Filistin Devleti'ni tanımasının, Gazze'de barış anlaşmasına varmayı "zorlaştıracağını" öne süren Rubio, "Uyardığımız diğer konu da bunun, İsrail'i, tepki olarak harekete geçmeye zorlayacağıydı." diye konuştu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 11 Eylül'de işgal altındaki Batı Şeria'yı bölerek ilhak etmeyi amaçlayan ve Doğu Kudüs'teki yasa dışı yerleşim birimlerinin genişletilmesini öngören "E1 Projesi"nin ilerletilmesini onaylamıştı.

Kirk’ün ölümünü sevinçle karşılayanlar, vize ve sınır dışı yaptırımıyla karşı karşıya

Rubio, mülakatta, bazı yabancıların aktivist Charlie Kirk'ün öldürülmesini "kutlamasına" tepki gösterdi.

Kirk'ün ölümünü kutlayan yabancıların vizelerinin iptal edilebileceği mesajını veren Rubio, "Vize, ziyaretçi olduğunuz anlamına geliyor. ABD'de ziyaretçisiniz. Olumsuz ve yıkıcı davranışlar sergileyenleri ülkemizi ziyaret etmeye davet etmiyoruz." diye konuştu.

Rubio, bu kişilerin ülkeye gelmesine izin vermemeleri ve halihazırda ABD'de olanların vizelerinin iptal edilmesi gerektiğini söyledi.

Konuya ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan da paylaşım yapan Rubio, "Vize iptalleri geliyor. Vizeyle buraya geldiyseniz ve siyasi bir kişinin halka açık ortamda suikasta uğramasını kutluyorsanız sınır dışı edilmeye hazırlanın." ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

ABD Başkanı Trump'a verdiği güçlü destekle bilinen aktivist ve sosyal medya fenomeni Charlie Kirk, 10 Eylül'de Utah Valley Üniversitesi'nde katıldığı etkinlikte uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.

Saldırıyla ilgili cinayet şüphelisi Tyler Robinson, ailesinin ihbar etmesi üzerine gözaltına alınmış ve ardından tutuklanmıştı.

