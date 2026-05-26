Rubio: Hürmüz Boğazı şu ya da bu şekilde açılacak

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'a yönelik düzenlenen ABD saldırılarına değinirken, Hürmüz Boğazı'nın "bir şekilde" açık olması gerektiğini söyledi.

Rubio, Hindistan'ın Jaipur kentine giderken uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, "Boğazlar açık olmak zorunda, şu ya da bu şekilde açık olacaklar, dolayısıyla açık olmaları gerekiyor" dedi.

Rubio, İran'la olası anlaşmanın metin dilinin netleştirilmesinin birkaç gün sürebileceğini de belirtti.

Nikkei gazetesi, pazartesi günü bir Orta Doğulu diplomatik kaynağa dayandırdığı haberinde, ABD ile İran'ın çatışmaları sona erdirecek bir anlaşmaya varmasından yaklaşık 30 gün sonra Hürmüz Boğazı'nın açılmasını öngören bir planı görüştüğünü yazmıştı.

Habere göre İran, anlaşmanın ardından 30 günlük süre içinde boğazdaki mayınları temizleyecek, bu sürenin sonunda tüm ülkelerin gemileri güvenli ve serbest şekilde geçiş yapabilecek, ayrıca İran geçiş ücreti toplamayı bırakacak.

Nikkei'nin haberinde, nisan başında varılan ateşkesin 60 gün uzatılacağı ve bu iki aylık arada İran'ın nükleer programına ilişkin görüşmeler yapılmasının planlandığı da belirtildi.