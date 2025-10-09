  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Rubio, Trump'ın kulağına fısıldadı! İşte toplantıyı erken sonlandıran not...
Takip Et

Rubio, Trump'ın kulağına fısıldadı! İşte toplantıyı erken sonlandıran not...

ABD Başkanı Donald Trump, Washington’daki basın toplantısında Dışişleri Bakanı Marco Rubio’dan aldığı not üzerine açıklamayı kısa tutarak toplantıyı erken bitirdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Rubio, Trump'ın kulağına fısıldadı! İşte toplantıyı erken sonlandıran not...
Takip Et

ABD Başkanı Donald Trumpi Washington'da düzenlediği basın toplantısı sırasında Gazze konusunda açıklamalarda bulunurken Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile arasında dikkat çeken bir mesajlaşma yaşandı. 

Rubio, basın toplantısı sırasından Trump'ın yanına giderek kulağına fısıldadı ve bir not teslim etti.

Trump, kağıdı aldıktan sonra gazetecilere "Ortadoğu'da anlaşmaya çok yakınız. Bana çok yakın bir zamanda ihtiyaç duyulacak. Bu yüzden kısa konuşmam gerekiyor" açıklamasını yaptı.

Rubio, Trump'ın kulağına fısıldadı! İşte toplantıyı erken sonlandıran not... - Resim : 1

Notta ne yazıyor? 

Beyaz Saray’da sızdırılan bir notta, Dışişleri Bakanı Rubio’nun Trump’a “Anlaşmayı ilk senin duyurabilmen için Truth Social’da paylaşımı onaylaman gerekiyor.” dediği görüldü.

 

Dünya
Hamas anlaşmayı kabul etti
SON DAKİKA....
Katar ile Suudi Arabistan'dan demiryolu anlaşması
Katar ile Suudi Arabistan'dan demiryolu anlaşması
Siyasi fatura
Siyasi fatura
Trump: Hamas ile anlaşmaya çok yakınız
Trump: Hamas ile anlaşmaya çok yakınız
İspanya parlamentosundan İsrail’e silah ambargosu uygulanmasına onay
İspanya parlamentosundan İsrail’e silah ambargosu uygulanmasına onay
Almanya’dan İHA tehdidine karşı ortak savunma merkezi hamlesi
Almanya’dan İHA tehdidine karşı ortak savunma merkezi hamlesi