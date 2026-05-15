Rubio’dan "Maduro eşofmanı" açıklaması: Ben daha önce aldım, kopya çekti

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD Başkanı Donald Trump ile birlikte Çin’e yaptığı ziyaret sırasında giydiği gri Nike eşofman takımıyla sosyal medyada viral oldu.

Rubio’nun tercih ettiği eşofman, yılın başında ABD güçleri tarafından düzenlenen operasyon sonrası gözaltına alınan Venezuela’nın devrik lideri Nicolas Maduro’nun giydiği Nike Tech Fleece modeliyle benzerliği nedeniyle dikkat çekti.

Beyaz Saray İletişim Direktörü Steven Cheung’un, Rubio’nun fotoğrafını “Rubio, Air Force One’da Nike Tech ‘Venezuela’ ile” notuyla paylaşması tartışmaları daha da büyüttü.

"Mesaj vermek istemedim"

Konuyla ilgili ilk kez konuşan Rubio, NBC News’e verdiği röportajda Maduro’ya gönderme yaptığı iddialarını reddetti.

Rubio, “Aslında beni o kopyaladı çünkü ben bunu ondan önce almıştım. Ne zaman aldığını bilmiyorum” ifadelerini kullandı.

Eşofmanı yalnızca rahat olduğu için tercih ettiğini belirten Rubio, “Ortada verilmek istenen bir mesaj yoktu. Fotoğrafın çekildiğini bile bilmiyordum” dedi.