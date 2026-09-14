Rum tarihçiden Güney Kıbrıs uyarısı: İkinci bir İsrail kurulabilir

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İsrailli yatırımcıların Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ndeki gayrimenkul yatırımları gündemdeki yerini koruyor. Rum basınında çıkan haberlere göre, Limasol’a bağlı ve uzun süredir kullanılmayan Trozena köyündeki mülklerin önemli bir kısmının İsrailli yatırımcılar tarafından satın alındığı iddia edildi.

Söz konusu satın almaların bölgede yaşayanlar arasında endişeye neden olduğu aktarılırken, Limasol Belediyesi'nden konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Yerel polis kaynaklarının ise bölgede yaşanan mülkiyet devirlerine ilişkin gelişmeleri doğruladığı belirtildi.

"Güney Kıbrıs'ta ikinci bir İsrail kurulabilir"

Rum tarihçi Jerry Kossifos, İsrailli yatırımcıların Güney Kıbrıs'taki gayrimenkul alımlarına tepki gösterdi.

İsrail'deki güvenlik ortamı nedeniyle bazı kişilerin ülkeden ayrılarak Güney Kıbrıs'a yöneldiğini savunan Kossifos, bu eğilimin devam etmesi halinde adada farklı bir demografik ve ekonomik yapının ortaya çıkabileceğini öne sürdü. Kossifos, duruma ilişkin değerlendirmesinde, "Adada ikinci bir İsrail kurulabilir" ifadelerini kullandı.

Rum tarihçiden Güney Kıbrıs'taki İsrailli alımlara tepki

Rum tarihçi, Güney Kıbrıs'taki gayrimenkul satışlarına ilişkin eleştirilerini daha da ileri taşıdı.

Kossifos, "Topraklarımızı satmayı durdurmalıyız. Ben Cumhurbaşkanı olsaydım İsrail ile ittifak kurmaya çalışmazdım. Çünkü onlar soykırım yapıyor" dedi.