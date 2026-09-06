Rus altını için yeni rota: Hong Kong üzerinden Çin'e akış rekor kırdı

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Rusya'dan Hong Kong'a altın akışı bu yılın ilk yedi ayında dikkat çekici bir seviyeye ulaştı. Hong Kong'a gönderilen Rus altınının miktarı yaklaşık 100 ton olurken, bu rakam geçen yılın aynı döneminin neredeyse üç katına çıktı. Altın ticaretindeki bu yükseliş, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşın başlamasının ardından karşı karşıya kaldığı Batı yaptırımlarıyla birlikte şekillenen yeni ticaret rotasının boyutunu ortaya koyuyor.

Yaptırımlar sonrası ticaret arttı

Rusya'nın Hong Kong'a altın sevkiyatının 2022'den itibaren hız kazandığı belirtiliyor. ABD ve Birleşik Krallık'ın Rus altınına yönelik yaptırım uygulamasına karşın Hong Kong ve Çin'in Rus altınına aynı kısıtlamaları getirmemesi, ticaretin bu güzergâhta yoğunlaşmasına zemin hazırladı.

Hong Kong'daki kuruluşların 2022'nin başından bu yana satın aldığı Rus altınının toplam değerinin yaklaşık 276 milyar Hong Kong doları, yani yaklaşık 35 milyar dolar olduğu ifade ediliyor.

Altının önemli bölümü Çin'e gidiyor

Hong Kong'a ulaşan Rus altınının önemli bir bölümünün nihai olarak Çin ana karasına geçtiği belirtiliyor. Çin'de altın ithalatına yönelik kota uygulaması bulunması, Hong Kong'u alıcılar açısından daha esnek bir merkez haline getiriyor. İthalat konusunda aynı kısıtlamaların bulunmadığı Hong Kong'da satın alınan altın, daha sonra Çin ana karasına yönlendirilebiliyor.

Çin ve Rusya arasındaki ekonomik bağ güçleniyor

Rus altınının Hong Kong üzerinden Çin'e ulaşması, iki ülke arasındaki genişleyen ekonomik ilişkilerin de bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Çin, dünyanın en büyük altın üreticisi ve tüketicisi konumunda bulunurken, Rusya da üretimde Çin'in ardından ikinci sırada yer alıyor.

Rusya'nın savaş ekonomisini desteklemek amacıyla özellikle Çin'e yönelik emtia ihracatına daha fazla ağırlık verdiği belirtiliyor. Altın ticaretindeki hareketlilik de bu ekonomik ilişkinin önemli unsurlarından biri olarak öne çıkıyor.

Hong Kong'un altın merkezi olma hedefi

Hong Kong, küresel altın piyasasındaki konumunu güçlendirmeye yönelik adımlar da atıyor. Kentte temmuz ayında yeni bir altın takas sistemi pilot uygulama kapsamında devreye alındı. Rus altınının artan hacmi ve küresel ticarette yaşanan bazı lojistik sorunlar, Hong Kong'un takas merkezi olarak önemini artırıyor.

Orta Doğu'daki çatışmalar ve Dubai'deki lojistik aksaklıkların da Hong Kong'un Rus altını açısından alternatif bir merkez olma konumunu güçlendirdiği belirtiliyor.

ABD'den Hong Kong'daki kuruluşlara yaptırım

Rus altınının Hong Kong üzerinden hareketlenmesi, yaptırımların uygulanması açısından da yeni riskler ortaya çıkarıyor. ABD Hazine Bakanlığı, 2024 yılında Rusya'yı kapsayan bir altın aklama ağındaki rolleri nedeniyle Hong Kong'daki bazı kuruluşlara yaptırım uygulamıştı.

Artan Rus altını hacminin, Batılı bankalar ve rafineriler açısından da uyum süreçlerini daha karmaşık hale getirebileceği belirtiliyor. Yaptırım uygulanan bir üreticinin ticaret zincirinde yer alması, söz konusu üreticiyle dolaylı işlem gerçekleştiren kurumlar açısından da yaptırım riski doğurabiliyor.

Hong Kong'dan yeni sistem için düzenleme mesajı

Hong Kong Finansal Hizmetler ve Hazine Bürosu, yeni altın takas sistemine katılan kuruluşların kara para aklamanın ve terörizmin finansmanının önlenmesine ilişkin mevcut düzenlemelere tabi olacağını açıkladı.

Öte yandan Hong Kong Altın Borsası ile ABD Hazine Bakanlığı'nın konuya ilişkin yorum taleplerine yanıt vermediği belirtildi.