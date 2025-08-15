Rus bakan, Putin - Trump zirvesine 'SSCB' yazılı sweatshirt ile gitti

Rus medyasındaki görüntülerde Lavrov'un ABD’nin Alaska eyaletindeki Anchorage kentinde konaklayacağı otele Rusça "SSCB" yazılı sweatshirtle girmesi yer aldı.

Sweatshirtün, Rusya'nın Çelyabinsk bölgesinde faaliyet gösteren yerli markaya ait olduğu belirtildi.

Daha önce de Rusya ile Ukrayna arasında doğrudan yapılan müzakerelerde Rus heyetine başkanlık eden Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy, İstanbul'a "Putin Team" yazılı tişörtle gelmişti.

Rus yetkililerin, dikkatlerin odağındaki toplantılar öncesi giydikleri, "kıyafet diplomasisi" yaptıkları şeklinde değerlendirildi.