Rus basını: Putin'i Türk F-16'ları koruyacak

Rus uçaklarının ABD ve AB hava sahasına girmesi yasak. Bu nedenle Putin, Budapeşte'ye gitmesi halinde bir AB üyesi ülkenin hava sahasını kullanabilmek için özel izin alacak. Rus medyasına göre Putin'in uçağını Budapeşte yolunda Türk F-16'ları koruyacak

İddiaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Budapeşte’deki zirveye giderken izleyeceği rotada Türkiye devreye girecek. Karadeniz geçişinde Türk F-16’ları Putin’in uçağına eşlik edecek.

Güzergah belli oldu

GazeteOksijen'in aktardığına göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, ABD Başkanı Donald Trump ile yapılacak Budapeşte Zirvesi’ne giderken izleyeceği güzergah belli oldu. Rus liderin uçağı Karadeniz, Türkiye, Yunanistan kıyıları, Arnavutluk, Karadağ ve Sırbistan üzerinden geçecek.

Türk F-16'ları eşlik edecek iddiası

Havacılık portalı AIR Live’ın aktardığına göre, Rus liderin seyahati için ayrıntılı bir uçuş planı hazırlandı. Rusya'dan Komsomolskaya Pravda'nın haberinde ise Putin’in uçağı Rus savaş jetleri tarafından Karadeniz’e kadar, ardından ise Türk Hava Kuvvetleri’ne ait F-16’lar tarafından korunacağı belirtildi.

Moskova kanadı, bu önlemlerin “her türlü provokasyonu önlemek amacıyla” alındığını ifade etti.

Putin’s detour: 5,000 km flight to meet Trump in Hungary



Airlive has outlined a possible flight route for Putin’s trip to Hungary to meet Trump.



With most of Europe’s airspace closed, the route may pass over Turkey, Montenegro or Bosnia, and Serbia, skirting the Black Sea — an… pic.twitter.com/NbLQRm5YcL — NEXTA (@nexta_tv) October 18, 2025

İkinci alternatif hazır

Buna ek olarak, Putin’in Budapeşte’ye ulaşması için alternatif bir rota da oluşturuldu. İkinci güzergahın Hazar Denizi, İran, Türkiye, Akdeniz, Karadağ ve Sırbistan üzerinden geçmesi planlanıyor.

Daha önce Pravda'ya konuşan emekli albay ve askeri yorumcu Rus Viktor Baranets, Putin’in Budapeşte’ye gidişi için üç farklı seçeneğin değerlendirildiğini açıklamıştı. Baranets’e göre en olası rota, “Balkan koridoru” olarak adlandırılan, Türkiye ve Akdeniz üzerinden Sırbistan’a uzanan güzergah.