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'Rus casusu' olduğu iddia edilmişti: Beluga balinası 'Hvaldimir' ölü bulundu

"Rus casusu" olduğu iddia edilen, 'Hvaldimir' lakaplı balina Risavika Körfezi'nde ölü bulundu. Deniz biyoloğu Strand, balinanın ölüm nedeninin henüz belirlenemediğini söyledi.

Haber Merkezi
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'Rus casusu' olduğu iddia edilmişti: Beluga balinası 'Hvaldimir' ölü bulundu
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Norveç’te Rusya ordusu tarafından eğitildiği düşünüldüğü için ‘casus balina’ olarak bilinen ‘Hvaldimir’ lakaplı beluga balinasının öldüğü bildirildi. Norveç merkezli Norsk rikskringkasting'in (NRK) haberinde, balinanın cesedinin cumartesi günü Risavika Körfezi'nde balık tutan bir baba ve oğul tarafından bulunduğu belirtildi.

Lakabı, Norveççe ‘balina’ anlamına gelen ‘hval’ kelimesi ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in adının birleşimi olan beluga, vinçle sudan çıkarılarak yakındaki bir limana götürüldü.

NRK’ye konuşan deniz biyoloğu Sebastian Strand, "Ne yazık ki Hvaldimir’in cesedini bulduk. Hayatını kaybetti ancak ölüm nedeni henüz belli değil” dedi. Uzman, hayvanda gözle görülür bir yaralanma olmadığını da sözlerine ekledi. Üç yıldır Hvaldimir’in hareketlerini takip eden Strand, "Cuma günü iyi durumdaydı, bu yüzden burada ne olmuş olabileceğini çözmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Boynunda kamera askısıyla bulunmuştu

4,2 metre uzunluğunda ve 1.225 kilogram ağırlığında olan balina, ilk olarak Nisan 2019'da Ingøya adası bölgesinde balıkçılar tarafından görülmüştü. Hvaldimir’in boynunda bir kamera askısı olduğu belirtilmiş ve bu nedenle casusluk için kullanıldığı iddiaları gündeme gelmişti. İlk görüldüğünde, başının çevresine sabitlenen askıda küçük bir kamera için bölme bulunduğu ve plastik kayışın üzerinde "St. Peterburg Ekipmanı" yazdığı öne sürülmüştü.

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