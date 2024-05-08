Rus füze saldırısı Ukrayna'nın enerji tesislerine zarar verdi

Ukrayna'nın en büyük özel elektrik şirketi DTEK, Rus füzelerinin şirketin Ukrayna'daki altı termik santralinden üçüne "ciddi hasar" verdiğini söyledi.

Lviv bölge valisi Maksym Kozytskyi, Telegram'da yaptığı açıklamada, Rus seyir füzelerinin Chervonohrad bölgesindeki üretim tesisini ve Stryi bölgesindeki kritik bir enerji altyapı sahasını vurduğunu söyledi.

Can kaybı bildirilmedi

Orta Ukrayna'nın Korovohrad bölgesinin bölge valisi Andriy Rakoviç, Rus füze saldırısında bir kişinin yaralandığını ve 13 evin yıkıldığını bildirdi. Can kaybına ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

Vinnitsya'daki yetkililer, kritik altyapı tesislerini hedef alan saldırılarda Rusya'nın da saldırı düzenlediğini bildirdi.

Ukrayna hava kuvvetleri, ülkenin hava savunmasının 55 füzeden 39'unu ve 21 insansız hava aracından 20'sini düşürdüğünü söyledi.

Saldırı, Ukraynalı karşı istihbarat müfettişlerinin Rus ajanların Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskyy ve diğer üst düzey yetkililere suikast düzenleme planını engellediklerini söylemesinden bir gün sonra gerçekleşti.

Ukrayna devlet güvenlik servisi, üst düzey yetkilileri koruyan Ukrayna Devlet Muhafızları'ndaki iki albayın planı hayata geçirdikleri için vatana ihanet şüphesiyle tutuklandığını söyledi. Devlet güvenlik servisi tarafından yapılan açıklamada, komplonun Rusya Federal Güvenlik Servisi tarafından hazırlandığı belirtildi.

Rusya, albayların Rusya'nın Şubat 2022'de Ukrayna'yı tam kapsamlı işgal etmesinden önce işe alındığını gösteren raporlar hakkında hemen yorum yapmadı.