Rus füzeleri Dünya Mirası'nı da vurdu

Rusya'nın hafta sonu Odessa şehrine yönelik füze saldırısında, UNESCO Tehlike Altındaki Dünya Mirası Listesi'ne alınan Odessa'nın tarihi merkezindeki yapılar da büyük hasar gördü.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından da kınanan saldırı sonucu hasar gören, tarihi öneme sahip Bilim Evi ve ona bağlı yapılarda üç gündür enkazın kaldırılması için çalışmalar devam ediyor.

Bölgede bulunan AA ekibi, buradaki enkaz kaldırma sürecini görüntüledi ve yetkililerden yapıların durumu hakkında bilgi aldı.

"Binanın ciddi hasarları var"

1832'de inşa edilen Bilim Evi'nin Müdürü Svetlana Jukova, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu yapının Ukrayna'da "ulusal öneme sahip mimari yapılar" listesine 1965'te, yılın başında da UNESCO Tehlike Altındaki Dünya Mirası Listesi'ne dahil edildiğini belirterek, "Binanın ciddi hasarları var. Duvarlar, pencere, malzemeler hasar görmüş durumda. Bunlar görüntülendi ve belgelendirildi." dedi.

Söz konusu yapının onarım ve tadilatının yapılması gerektiğine işaret eden Jukova, şöyle devam etti:

"Onarımın yapılması için ne kadar para gerekeceğini bilemem ama şu an gerekli çalışmaların yapılması için insan gücüne ihtiyacımız var. İlerideki çalışmalar konusunda bir yol haritasını belirlememiz gerekiyor. Hasar seviyesini tespit edecek uzmanlara da ihtiyacımız var. Çünkü binanın istinat duvarı ciddi zarar gördü."

Birçok vatandaşın gönüllü olarak enkaz kaldırma çalışmalarında yer aldığını dile getiren Jukova, "Hangi füzeyle vurulduğunun benim için önemi hiç yok. Tarihi öneme sahip yapılara neden saldırı düzenlendiğini henüz anlamış değilim. Bu durumu kabullenemiyorum, buna inanamıyorum." ifadelerini kullandı.

Odessa'ya yönelik saldırı

Ukrayna, Rusya'nın hafta sonu Odessa'ya yönelik düzenlediği saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 18 kişinin yaralandığını bildirmişti. Rusya ise Odessa şehri yakınlarında insansız deniz aracı üretimi ve bu araçlarla terör eylemi hazırlığı yapılan tesislerin yüksek hassasiyetli füzelerle vurulduğunu açıklamıştı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Odessa kentine düzenlenen füze saldırısının "karşılıksız kalmayacağı"nı belirtmişti.