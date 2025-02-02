Rus füzesi Kiev'de bir yatılı okulu vurdu! En az 15 kişi yaşamını yitirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın, Rusya'nın kontrolündeki Kursk bölgesindeki Suca kentinde bulunan bir yatılı okula bombalı saldırı düzenlediğini açıkladı. Bakanlık, "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Suca'daki yatılı okula füze saldırısı gerçekleştirerek savaş suçu işlemiştir. Füzeler, Ukrayna'nın Sumi bölgesinden fırlatılmıştır" şeklinde bir açıklama yaptı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın, Rusya'nın kontrolündeki Kursk bölgesindeki Suca kentinde bulunan bir yatılı okula bombalı saldırı düzenlediğini açıkladı. Bakanlık, "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Suca'daki yatılı okula füze saldırısı gerçekleştirerek savaş suçu işlemiştir. Füzeler, Ukrayna'nın Sumi bölgesinden fırlatılmıştır" şeklinde bir açıklama yaptı.

Ukrayna Rusya'yı suçladı

Ukrayna ordusu ise okulu Rus güçlerinin vurduğunu iddia etti. Ordu tarafından yapılan açıklamada, Rus birliklerin, bir bölümünde tahliye için hazırlanan insanların bulunduğu bir yatılı okulu vurduğunu ve en az 4 kişinin öldüğünü öne sürerken, Zelenski, saldırıda yatılı okulun yerle bir olduğunu söyledi.

15 kişi yaşamını yitirdi

Açıklama yapan Kiev yetkilileri, Rusya'nın dün Ukrayna'ya karşı insansız hava araçları ve füzelerle başlattığı saldırıda en az 15 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Merkez şehir Poltava'da bir Rus füzesinin bir konuta isabet etmesi sonucu 11 kişinin öldüğünü ve 4’ü çocuk olmak üzere 16 kişinin yaralandığını, 22 kişinin enkazdan kurtarıldığını, acil durum ekiplerinin gece boyunca çalıştığı belirtildi.