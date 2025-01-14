Rus gemicilik şirketi Sovcomflot: ABD yaptırımları ilave zorluklar oluşturdu

Sovcomflot’tan yapılan yazılı açıklamada, ABD Hazine Bakanlığının şirkete yönelik yeni kapsamlı yaptırımlar uyguladığı kaydedildi.

"Siyasi çıkarların, deniz güvenliğinin evrensel ilkeleri önünde tutulması üzücü"

Yaptırımların, ABD dahil bazı ülkelerin siyasi çıkarları için uygulandığına işaret edilen açıklamada, “Söz konusu yaptırım politikası, yıllardır gelişen küresel deniz ticari nakliye sistemini giderek daha fazla tahrip ediyor. Siyasi çıkarların, deniz güvenliğinin evrensel ilkeleri önünde tutulması üzücüdür.” değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, yaptırımların deniz taşımacılığını ve çevre güvenliğini tehlikeye attığı vurgulanarak, "Yaptırımları uygulayanlar, eylemlerinin olası sonuçlarından tümüyle sorumludur.” ifadesine yer verildi.

Şirketin deniz taşımacılığındaki tüm kanunlara uymaya devam edeceği belirtilen açıklamada, "Sovcomflot’a yönelik yeni yaptırımlar, ilave operasyonel zorluklar yaratmaktadır. Yaptırımların operasyonlar üzerindeki olumsuz etkisini en aza indirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." denildi.

ABD, 10 Ocak’ta Rus enerji sektörüne yeni kapsamlı yaptırımlar duyurmuş, bu kapsamda Sovcomflot’a ait 69 gemi yaptırım listesine eklenmişti.