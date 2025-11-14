  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Rus havayolu şirketi dünyada ilk kez robot kabin memurunu test etti
Takip Et

Rus havayolu şirketi dünyada ilk kez robot kabin memurunu test etti

Rus havayolu şirketi Pobeda'nın Moskova-Ulyanovsk seferinde yolcuları ‘Volodya’ isimli robot kabin memuru karşıladı. Test aşamasında olan robot Volodya, yolculardan büyük ilgi gördü.

Haber Merkezi
DHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Rus havayolu şirketi dünyada ilk kez robot kabin memurunu test etti
Takip Et

 

 Rus havayolu şirketi Pobeda tarifeli uçuşlarında robot kabin memurunu test etti. Havayolu şirketinin Moskova - Ulyanovsk seferi öncesi yolcular 'Volodya' isimli robot kabin memuru tarafından karşılandı. Rus havayolu şirketi dünyada ilk kez robot kabin memurunu test etti - Resim : 1

İlk kez bir havayolu şirketi tarafından test aşamalarına başlanan robot kabin memuru yolcuların biniş kartını kontrol ettikten sonra, yolculara uçuş öncesi güvenlik prosedürlerini de anlattı.

Havayolu şirketi dünyada ilk kez bir robot kabin memurunun test uçuşunda görev yaptığını sonuçların değerlendirilmesinin ardından robotun farklı uçuşlarda da kullanabileceğini aktardı. Uçuş sonrası yolcular robot kabin memuru Volodya ile fotoğraf çektirdi.

Dünya
Trump'tan Jeffrey Epstein talimatı: Clinton, Summers, Hoffman, J.P. Morgan, Chase bağlantıları araştırılsın
Trump'tan Jeffrey Epstein talimatı
Almanya Başbakanı Merz'den Türkiye mesajı: İşbirliği gerekli!
Türkiye ile işbirliği gerekli
'Avrupa Beşlisi'nden Ukrayna'ya en az 150 milyon euroluk yardım kararı
'Avrupa Beşlisi'nden Ukrayna'ya en az 150 milyon euroluk yardım kararı
Rusya'dan ABD açıklaması: İstediğimiz kadar hızlı olmasa da diyalog devam ediyor
Rusya'dan ABD açıklaması: İstediğimiz kadar hızlı olmasa da diyalog devam ediyor
Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe Son Hui'den G7 ülkelerine sert tepki!
Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe Son Hui'den G7 ülkelerine sert tepki!
Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan: Azerbaycan ile barış sağlanması bölgenin kalkınmasına katkıda bulunacaktır
Ermenistan: Azerbaycan ile barış sağlanması bölgenin kalkınmasına katkıda