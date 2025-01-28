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Rus heyetinden kritik ziyaret! Rusya, Esad sonrası Suriye'yi ilk kez ziyaret etti

Rus heyetinin, Suriye'de geçen yıl Beşşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından başkent Şam'a ilk ziyareti gerçekleştirdiği açıklandı.

Haber Merkezi
AA
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Rus heyetinden kritik ziyaret! Rusya, Esad sonrası Suriye'yi ilk kez ziyaret etti
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Rus haber ajansı Ria'ya göre Rus heyeti, Şam'a ulaştı.

Rus heyetinde kimler yer alıyor?

Rus heyetinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev ile Putin'in Orta Doğu ve Afrika Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov yer alıyor.

Bogdanov, ziyaretin Rusya ile Suriye arasındaki tarihi ilişkilerin ortak çıkarlar temelinde güçlendirilmesi bağlamında gerçekleştiğini bildirdi.

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