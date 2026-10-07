Rus işgali altındaki Oleşki’de insani kriz büyüyor: Gıda yardımı ulaştırılamıyor

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Dinyeper Nehri’nin doğu kıyısında bulunan Oleşki, Rusya’nın işgali altında giderek ağırlaşan bir insani krizle karşı karşıya. Ukrayna makamlarına göre yaklaşık 2 bin kişi, gıda yardımının kesintiye uğraması nedeniyle bahçelerde yetişen otları tüketerek hayatta kalmaya çalışıyor.

Kent cephe hattında izole kaldı

Rusya’nın Herson’dan çekilmesi ve bölgedeki köprünün yıkılmasının ardından Oleşki cephe hattında izole hale geldi. Rus işgalinden önce kentte yaklaşık 24 bin kişinin yaşadığı belirtiliyor. Bölgedeki ulaşım ve ikmal sorunları, kent sakinlerinin temel ihtiyaçlara erişimini daha da zorlaştırdı.

Kahovka Barajı’nın yıkılması da etkiledi

Oleşki’deki kriz yalnızca gıda sıkıntısıyla sınırlı kalmadı. 2023 yılında Kahovka Barajı’nın yıkılması kentte su baskınlarına yol açtı. Gıda yardımının aylar boyunca kesilmesinin ardından Ukrayna makamları, eylül ayının sonunda insansız hava araçlarıyla bölgeye yaklaşık 4 ton gıda ve yardım malzemesi bıraktı.

Ukrayna Rusya’yı suçluyor

Ukrayna hükümeti, Rusya’nın hem gıda yardımının ulaştırılmasını hem de bölge sakinlerinin tahliye edilmesini engellediğini açıkladı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha, 23 Eylül’de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde yaptığı açıklamada gıda, ilaç, elektrik ve doğal gazın kesildiğini söyledi. Sibiha, Rusya’yı açlığı bir silah olarak kullanmakla suçlayarak insani koridor oluşturulmasını istedi.

Yardım alanlara şiddet iddiası

Ukrayna makamları ayrıca Rus askerlerinin bölgeye ulaşan gıdalara el koyduğunu ve yardım malzemesi alan kent sakinlerine yönelik şiddet uyguladığını bildirdi. Oleşki çevresinde mayınların bulunduğu, Rus ordusunun insansız hava aracı saldırılarında da insanların hayatını kaybettiği aktarıldı.

Yardım konvoyları da saldırı altında

Birleşmiş Milletler, Oleşki ve çevresindeki insani yardım sorununa ilişkin açıklamalarında yardım malzemesi taşıyan BM konvoyları ile diğer yardım araçlarının da saldırıya uğradığını bildirdi. Bu durum, işgal altındaki bölgeye yardım ulaştırılmasının önündeki güvenlik sorunlarını daha da ağırlaştırıyor.

Rusya’dan farklı açıklama

Moskova yönetimi ise Ukrayna’nın suçlamalarını kabul etmiyor. Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü, Ukrayna’nın bölgeye malzeme tedarikini engellemek için her yolu kullandığını savundu. Böylece Oleşki’ye insani yardımın ulaştırılamaması konusunda tarafların birbirini suçladığı bir tablo ortaya çıktı.

Oleşki’de yaşam koşulları ağırlaşıyor

Gıda ve temel ihtiyaçlara erişimde yaşanan sorunlar, mayınlar ve insansız hava aracı saldırılarıyla birleşirken, Oleşki sakinlerinin yaşam koşulları giderek zorlaşıyor.

Yaklaşık 2 bin kişinin bahçelerde yetişen otlarla beslenmek zorunda kalması, işgal altındaki kentte insani krizin ulaştığı boyutu gözler önüne seriyor.