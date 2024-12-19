Rus komutanın ölümüyle ilgili şüphelinin yakalanma anı paylaşıldı
Rus Silahlı Kuvvetleri Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Kuvvetleri Komutanı Korgeneral İgor Kirillov'un ölümü ile ilişkisi olduğu tespit edilen şüpheli Rusya Ulusal Terörle Mücadele Komitesi görevlilerinin operasyonuyla yakalandı. Rus komistesinin baskın ve şüphelinin yakalanma anları paylaşıldı.
Rusya Ulusal Terörle Mücadele Komitesi, Rus komutan ve yardımcısının ölümüyle sonuçlanan patlamayla ilişkisi olduğu belirtilen şüphelinin yakalandığı operasyona ait görüntüleri paylaştı.
Rusya’nın başkenti Moskova’da, Rus Silahlı Kuvvetleri Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Kuvvetleri Komutanı Korgeneral İgor Kirillov'un ölümüyle sonuçlanan patlamayla ilişkisi olduğu belirtilen 1 şüpheli yakalandı.
Rusya Ulusal Terörle Mücadele Komitesi şüphelinin yakalandığı operasyona ait görüntüleri paylaştı.