Rus kozmonottan uzayda rekor: 878 gündür yörüngede

Rusya’nın Soyuz MS-24 uzay aracı ile Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gönderilen Rus kozmonot Oleg Kononenko bir ilke imza attı. Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) tarafından yapılan açıklamada, 59 yaşındaki Rus kozmonot Kononenko’nun 878 gün 12 saat yörüngede kaldığı ve uzayda en uzun süre kalma rekorunu kırdığı duyuruldu. Kononenko’nun 5 Haziran’da uzayda toplamda bininci günü, Eylül ayında ise bin 110’uncu günü tamamlamış olması bekleniyor.

Kononenko’nun elinde tuttuğu rekor, 878 gün 11 saat 29 dakika 48 saniye süreyle vatandaşı Gennady Padalka'ya aitti.

“Uzaya rekor kırmak için uçmuyorum”

Dünya’dan yaklaşık 423 km uzaklıktaki ISS’te bulunan Kononenko resmi haber ajansına verdiği röportajda, “Uzaya en sevdiğim şeyi yapmak için uçuyorum, rekor kırmak için değil” dedi.

Tüm başarılarıyla gurur duyduğunu belirten Kononenko, “Ancak, uzayda toplam kalma süresi rekorunun hala bir Rus kozmonota ait olmasından daha fazla gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı.

Kononenko, yerçekimsiz ortamın fiziksel etkilerine karşı koymak için düzenli olarak egzersiz yaptığını vurguladı.

Kozmonot eğitimini almadan önce mühendislik okuyan Kononenko, ilk uzay uçuşunu 2008 yılında gerçekleştirmişti.