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Rus medyası yazdı: Moskova ve Kiev müzakereleri İstanbul’da yapılacak

Rus medyası, savaşı bitirmek için Moskova ile Kiev arasındaki müzakerelerin bir sonraki turunun hafta sonu İstanbul’da yapılacağını duyurdu.

Haber Merkezi
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Rus medyası yazdı: Moskova ve Kiev müzakereleri İstanbul’da yapılacak
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Rus resmi haber ajansı TASS'ın haberinde, Moskova ile Kiev arasındaki bir sonraki müzakere turunun hafta sonu İstanbul’da yapılacağı iddia edildi.

Müzakereler haftasonu İstanbul'da yapılacak

Rusya ile Ukrayna arasındaki barış görüşmelerinin 3. turunun ne zaman yapılacağı merak konusuydu. Rus resmi haber ajansı TASS'ın ismi açıklanmayan bir kaynağa dayandırılan haberinde, Moskova ile Kiev arasındaki bir sonraki müzakere turunun hafta sonu İstanbul’da yapılmasının beklendiği iddia edildi. 

Kaynağın, "Hafta sonundan bahsediyoruz, tarihler netleştiriliyor" dediği aktarıldı.

Umerov, Rus tarafına yeni bir görüşme teklif etmişti

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy cumartesi günü yaptığı açıklamada, "Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Umerov, Rus tarafına gelecek hafta yapılacak yeni bir görüşme teklif ettiğini bildirdi" ifadelerini kullanmıştı.

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