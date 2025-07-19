Rus oligarkların parası hangi ülkelere akıyor? Türkiye ilk 3'e girdi

Rusya’daki siyasi ve ekonomik belirsizlikler nedeniyle servetini yurt dışında korumak isteyen Rus oligarkların geçmişte ilk tercihi Avrupa olmuştu. Ancak Rus karşıtlığının artması, Rus varlıklarına el konulması ve bazı ülkelerde vize ile oturum koşullarının sıkılaşması nedeniyle Avrupa, artık popüler yatırım merkezi olmaktan çıktı.

Rus yatırımcıların favori ülkesi Tayland

Uluslararası emlak şirketi Tranio'nun bu yılın ilk yarısına ait verilerine göre Rus yatırımcıların favori ülkesi Tayland. Geçen yıl Rusların Tayland'a gösterdiği ilginin yüzde 19.7 olduğunu söyleyen şirket, bu yıl talebin yüzde 25.6'ya yükseldiğini ifade etti. Tayland'ın yatırımcı dostu yapısı ve seyahat koşullarının daha kolay olmasının etkili olduğu belirtiliyor.

İkinci sırada ise savaş sonrası Rus yatırımcıların ilgi odağı haline gelen Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) yer alıyor. BAE'nin vergi avantajı, siyasi tarafsızlığı ve Batı yaptırımlarına direnç göstermesi sayesinde tercih edildiği ifade ediliyor.

BAE'yi ise savaş öncesinde de Ruslar için popüler tatil destinasyonlarından biri olan Türkiye yer alıyor.

Rusların Avrupa'ya ilgisi büyük ölçüde düştü

Rusların Avrupa'ya ilgisinin ise kritik ölçüde düştüğü görülüyor. Fransa hâlâ Ruslar için tercih edilebilir bir yer olsa da geçen yıla göre talebin yüzde 20 düştüğü görüldü. İspanya'da bu düşüş yüzde 28.6, Yunanistan'da ise yüzde 36.3 oldu. Bu ülkeler arasında tek istisna ise Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti oldu: Rusların adaya ilgisinin yüzde 10 arttığı öğrenildi.

Avrupa 25-30 milyar Euro'luk yatırım kaybetti

ABD'de yaşayan ekonomist Vladislav Inozemtsev, Merkür'e verdiği demeçte Avrupa'nın Rusya'ya karşı siyasi tutumu nedeniyle 25-30 milyar Euro'luk yatırım kaybettiğini söylüyor.

Avrupa'nın "güvenilir bir yer" olduğu algısını kaybettiğini ifade eden Inozemtsev, özellikle Putin karşıtı Rus oligarkların bile artık Avrupa'ya güven duymadığını söyledi.