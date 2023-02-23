  1. Nasıl Bir Ekonomi
  2. Dünya
  3. Rus savaş uçağı Ukrayna sınırında düştü
Takip Et

Rus savaş uçağı Ukrayna sınırında düştü

Rusya’ya ait Su-25 savaş uçağının Ukrayna sınırında düştüğü bildirildi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Rusya-Ukrayna sınırındaki Belgorod bölgesinde bir Rus Su-25 savaş uçağı düştü.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, muharebe görevini yerine getirdikten sonra Belgorod bölgesindeki askeri üsse dönerken Rusya Hava Kuvvetlerine ait Su-25 model bir savaş uçağının düştüğü ve pilotun hayatını kaybettiği belirtildi.

Uçağın ıssız bir alana düştüğü ve olay yerinde herhangi bir hasarın olmadığı aktarılan açıklamada, ilk verilere göre kazanın nedeninin teknik arıza olduğu belirtildi.