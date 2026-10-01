Rus tahılı için yeni engel: Estonya harekete geçti

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna, 30 Eylül'de Riga'da yaptığı açıklamada Rusya'dan Baltık limanları üzerinden gerçekleştirilen tahıl taşımacılığının durdurulması için çalışma yürüttüklerini söyledi. Tsahkna, açıklamayı Letonya Cumhurbaşkanı Edgars Rinkēvičs ve Dışişleri Bakanı Baiba Braže ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptı.

Estonya üzerinden geçişin düşük olduğu belirtildi

Estonya Dışişleri Bakanlığı daha önce, Tsahkna'nın ifadelerine göre Rusya'dan Estonya üzerinden gerçekleştirilen tahıl transitinin neredeyse hiç olmadığını bildirmişti. Bakan, taşımacılık şirketlerine Estonya üzerinden bu tür sevkiyatlar planlamamaları çağrısında bulundu.

Baltık ülkeleri ortak çözüm arıyor

Estonya'nın, Rus tahılının ülke üzerinden taşınmasının artması ihtimaline karşı kendi yaptırımlarını değerlendirmeye hazır olduğu belirtildi. Tallinn yönetimi ayrıca Letonya ve Litvanya ile birlikte bölgesel ya da Avrupa çapında bir çözüm bulunması için çalışma yürütüyor.

Letonya üzerinden 253 bin ton tahıl geçti

Letonya'da ise Rusya'dan gerçekleştirilen tahıl transitine ilişkin rakamlar dikkat çekiyor. Letonya Devlet Gelir Servisi verilerine göre, 1-24 Eylül tarihleri arasında Rusya'dan 253 bin 623 ton tahıl Letonya üzerinden transit geçti. Bu miktarın, geçen yılın eylül ayının tamamında kaydedilen seviyenin neredeyse iki katına denk geldiği aktarıldı.

Baltık limanlarındaki tahıl trafiği gündemde

Estonya'nın açıklaması, Rusya'dan Baltık ülkeleri üzerinden gerçekleştirilen tahıl taşımacılığını yeniden gündeme taşıdı. Estonya yönetimi, Rus tahılının Baltık limanları üzerinden taşınmasını engellemek amacıyla bölgesel ve Avrupa düzeyinde çözüm arayışını sürdürüyor.