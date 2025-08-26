  1. Ekonomim
Rusya Devlet Başkanı Vladimi Putin'in ekonomi temsilcisi Kiril Dmitriyev, Putin-Trump diyaloğunun "dünyayı değiştireceğini" söyledi.

Rus temsilci: Putin-Trump diyaloğu dünyayı değiştirecek
 Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uluslararası ekonomik işbirliğinden sorumlu özel temsilcisi Kiril Dmitriyev, Amerikan merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

Putin ve Trump'ın Alaska'daki görüşmesinden bir fotoğrafı paylaşan Dmitriyev, "Putin ile Trump arasındaki diyalog dünyayı değiştirecek. Küresel güvenliği ve refahı temin edecek." ifadelerini kullandı.

Trump ile Putin, 15 Ağustos'ta ABD'nin Alaska eyaletinde bir araya gelerek yaklaşık 3 saatlik bir görüşme gerçekleştirmişti.

