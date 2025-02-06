Rus uzmanlar: Trump döneminde Rusya-ABD ilişkileri sınırlı olacak

Rusya ile ABD arasındaki ilişkiler, eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde Ukrayna'daki savaş sebebiyle en düşük seviyeye geriledi.

Rusya ile ABD arasındaki ikili ilişkilerin akıbeti belirsizlik taşıyor

Trump'ın ABD'de iktidara gelmesi, Putin ile görüşme ve Ukrayna krizini çözme konusunda istekli olması ise Rusya tarafından olumlu karşılansa da ikili ilişkilerin akıbeti belirsizlik taşıyor.

Rus uzmanlar, Trump döneminde Rusya-ABD ilişkilerinin geleceğini ve Ukrayna meselesinin çözülmesi ihtimalini AA muhabirine değerlendirdi.

"İki ülkenin dış siyasetinde yapısal çelişkiler var"

Rusya Halkların Dostluğu Üniversitesine (RUDN) bağlı Uluslararası Dönüşümlerin Uygulamalı Analizi Merkezinde uzman Maksim Zinovin, Biden yönetiminin Rusya'ya baskı kurma ve yaptırım uygulama yönünde siyaset izlediğini, ikili ilişkileri bozarak "Soğuk Savaş" seviyesine getirdiğini ancak ABD'deki iktidar değişikliğinin de belirsizlikler oluşturduğunu söyledi.

Zinovin, göreve başlayan ABD Başkanı Trump'ın Rusya'ya yönelik yaklaşımını şöyle değerlendirdi:

"Trump, ilk döneminde Moskova ile diyalog kurma hedefini güdüyordu hatta Rusya'ya yönelik yaptırımları tek taraflı olarak kaldırmak istemişti. Ancak Kongre'deki baskılar nedeniyle bu adım engellenmişti. Trump’ın ikinci dönemi, iç siyasette dinamik başlasa da dış siyasette şimdilik ciddi değişiklikler hedeflemiyor. Bu sebeple Rusya-ABD ilişkilerinde belirsizlik söz konusu."

Zinovin, Trump'ın Putin ile görüşmeye ve diyalog kurmaya hazır olduğu yönündeki açıklamalarının "olumlu" olduğuna işaret ederek "Bu yaklaşım, nükleer silah denetimi, uluslararası terörizmle mücadele, enerji sektöründeki işbirliği ve Ukrayna krizinin çözümü gibi temel alanlarında, gerginliğin azaltılması ve uzlaşma sağlanması için koşullar oluşturuyor." dedi.

ABD'deki iç siyasi ortamın oldukça kutuplaştığını ve bunun, Trump'ın Rusya ile ilgili hedeflerini gerçekleştirme imkanını sınırlandırdığını belirten Zinovin, "İkili ilişkiler, karşılıklı çıkarlar doğrultusunda dar yelpazedeki konularda sınırlı pratik işbirliğine yönelebilir ancak derinden iyileşme veya stratejik ortaklığın sağlanması beklenmiyor. İki ülkenin dış siyasetinde yapısal çelişkiler var ve bunlar, ikili ilişkilerin doğasını etkiliyor." diye konuştu.

Zinovin, Moskova'nın Ukrayna konusunda taviz vermeyeceğinin altını çizerek cephedeki durumun, Rusya'nın şart koşmasını sağladığını söyledi.

"Trump, öngörülemez bir siyasetçi"

Rusya’daki Siyasal Araştırmalar Enstitüsü Müdür Yardımcısı Darya Grevtsova ise Trump’ın Rusya ile diyalog kurma ve Ukrayna krizini çözme yönündeki açıklamalarını "olumlu sinyal" olarak nitelendirdi.

Grevtsova, "Yeni devlet başkanının iktidara gelmesiyle ülkeler arasındaki ilişkilerin değişeceğine dair her zaman umut var ancak Trump, öngörülemez bir siyasetçi ve bazen söyledikleri eylemleriyle uyuşmuyor." dedi.

ABD’de "derin devlet" yapısının etkin olduğuna işaret eden Grevtsova, bu sebeple Trump’ın ne ölçüde bağımsız hareket edebileceğinin soru işareti içerdiğini söyleyerek "Bu bağlamda Trump döneminde Rusya-ABD ilişkilerinin iyileşmesi ihtimali belirsiz. Çünkü birçok şey, ABD’deki iç süreçlere ve ülkeyi yöneten elitlere bağlı." diye konuştu.

Grevtsova, Trump’ın başkanlık görevinin ilk döneminde de Rusya’ya yönelik yaptırım uyguladığına dikkati çekerek ikili ilişkilerin, Rus ve ABD liderlerinin iradesine bağlı olduğunu belirtti.

"Rusya taviz vermezse Trump sert yaklaşım sergileyecek" diyen Grevtsova, "Ancak Rusya ile de güç kullanarak diyalog kurulamaz. Dolayısıyla Trump ve Putin’in ikili ilişkiler konusunda karşılıklı olarak taviz verip vermeyeceği soru işareti. İkili ilişkiler düşük seviyede bulunuyor. Bunu değiştirmek için her iki tarafın da güçlü irade göstermesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"Çözüm süreci, Ukrayna’ya değil Rusya ile ABD’nin alacağı kararlara bağlı"

Grevtsova, Ukrayna’daki krizin çözülmesi ihtimaline ilişkin ise "Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’e baskı kurabilirse barışın sağlanması mümkün olacak. Çözüm süreci, Ukrayna’ya değil Rusya ile ABD’nin alacağı kararlara bağlı." değerlendirmesinde bulundu.