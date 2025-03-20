Rus uzmanlar: Ukrayna'da barış gücü konuşlandırılması NATO ile doğrudan çatışma riski doğuracak

Başta Fransa, İngiltere ve Almanya olmak üzere Avrupa ülkeleri, son dönemde Ukrayna'ya barış gücü gönderilmesi fikrini sıklıkla dillendirmeye başladı.

ABD, bu girişime kayıtsız kalırken Rusya, buna kesinlikle karşı çıkıyor. Rus yetkililer, barış güçlerinin NATO askerlerinden oluşacağını, bunun da Rusya'nın güvenliği için tehdit oluşturacağını savunuyor.

Ukrayna krizinin barış yoluyla çözülmesinden yana yaklaşım sergileyen Rusya, Avrupa'yı, çözüm sürecini engellemekle suçluyor.

Rus uzmanlar, Avrupa'nın bu meseleye yaklaşımını, Ukrayna'ya barış güçlerini konuşlandırması ihtimalini değerlendirdi.

"Geçici ateşkesin sağlanması halinde Ukrayna ordusunun yeniden silahlandırılması için hazırlıklar yapılacak"

Çağdaş Devlet Kalkınma Enstitüsü Müdürü Dmitriy Solonnikov, Avrupa'nın Rusya'yı stratejik yenilgiye uğratmaya çalıştığını ve bu sebeple Ukrayna'daki çatışmalara ara verilmesini istediğini savunarak "Geçici ateşkesin sağlanması halinde Ukrayna ordusunun yeniden silahlandırılması için hazırlıklar yapılacak." dedi.

Avrupa'nın Ukrayna'ya barış gücü göndermek istediğine işaret eden Solonnikov, bunun, NATO'nun Ukrayna’ya girmesi anlamına geleceği, Rusya'nın askeri eylemlerini engelleyeceğini söyledi.

"Çatışmaların geçici olarak durdurulması durumunda NATO askerleri, Ukrayna topraklarına konuşlandırılabilir"

"Bu durumda, Rusya, Ukrayna'da çatışmaları sürdüremeyecek çünkü NATO askerleri resmen temas hattında olacak." ifadesini kullanan Solonnikov, şöyle devam etti:

"Bunların barış gücü veya gözlemci olarak adlandırılması önemli değil. Bunlar, NATO temsilcileri olacak. Böylece, NATO askeri teçhizatı konuşlandırılacak, hava sahası kapatılacak ve savunma sistemleri devreye sokulacak. Rusya'nın askeri eylemlerini sürdürme imkanı olmayacak. Kimse de karşı taraftan saldırıları engellemeyecek. Dolayısıyla, çatışmaların geçici olarak durdurulması durumunda NATO askerleri, Ukrayna topraklarına konuşlandırılabilir."

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Avrupa'nın güvenliği için Fransız nükleer kapasitesini kullanma planlarını değerlendiren Solonnikov, "Macron, Avrupa'daki gerginliği tırmandırıyor. Bu, liberal Avrupa ile ABD arasındaki pazarlıkta Macron'un kozu. Dolayısıyla Fransa, gerginlik seviyesini yükseltiyor. Fransa, (ABD Başkanı Donald) Trump'ın işini zorlaştırmaya çalışıyor." şeklinde konuştu.

Solonnikov, Fransa'nın Avrupa'da askeri alanda öncülük edip ekonomik alanda güçlenmeye çalıştığını savunarak "Eğer Macron, nükleer silahı, askerleri ve üslerini çeşitli ülkelere konuşlandırmayı başarırsa Fransız sanayisinin pazarı önemli ölçüde değişecek, Fransa'nın Avrupa'da ekonomi alanındaki karar alma süreçlerindeki etkisi artacak." değerlendirmesini yaptı.

Fransa'nın Afrika ve Asya Pasifik bölgesinde gücünü kaybettiğini belirten Solonnikov, Macron'un bunu telafi etmeye, seçmenleri karşısında gücünü göstermeye çalıştığını söyledi.

"Avrupa, Ukrayna'da savaşan tarafların uzlaşıya varmasını engelliyor"

Rusya Halkların Dostluğu Üniversitesine (RUDN) bağlı Uluslararası Dönüşümlerin Uygulamalı Analizi Merkezi'nde görevli uzman Maksim Zinovin, Rusya'nın, Ukrayna'ya barış güçlerinin gönderilmesi fikrine karşı çıktığını belirterek "Ukrayna'ya barış gücü gönderme girişimleri, meselenin tüm taraflarınca kabul edilmediği sürece geçersiz. Bu, Rusya ile NATO arasında doğrudan çatışma riskini oluşturuyor." dedi.

Ukrayna'daki barış misyonlarında Rus temsilcilerinin de yer alması gerektiğini kaydeden Zinovin, bunun, Rusya'ya yönelik tehditleri ve gerginliğin artmasını önleyeceği görüşünü paylaştı.

Zinovin, bazı Avrupalı ülkelerin, Ukrayna'ya askeri destek sağlamaya devam ettiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Avrupa'nın Ukrayna krizinin diplomatik yollarla çözümüne yönelik açıklamaları yalan. Avrupa, bugün çatışmaların sürdürülmesinden yana yaklaşım sergiliyor, savaşan tarafların uzlaşı yollarını bulma girişimlerini engelliyor. Rus tarafı, Avrupalı ülkeleri bu yaklaşımı değiştirmeye, çatışma fikrinden vazgeçmeye ve tüm tarafların çıkar dengesinin dikkate alacak diyalog kurmaya çağırıyor ancak bu şekilde Avrupa ve dünyada uzun vadeli istikrar sağlanabilir."

Rus uzman Zinovin, Macron'un, nükleer silahla ilgili planlarına ilişkin ise "Nükleer silaha sahip ülkelerin, uluslararası anlaşmaların gerginliğe izin verilmemesiyle ilgili ilkeleri baz alması gerekiyor." ifadesini kullandı.

ABD’nin NATO’dan çekilme ihtimalinin gündeme geldiğine dikkati çeken Zinovin, Fransa'nın durumdan istifade ederek, Avrupa'nın güvenlik sistemindeki rolünü güçlendirmeye çalıştığını söyledi.

Zinovin, Fransa'nın nükleer cephanesinin hem büyüklük hem de teknik özellikleri açısından Rusya'nın cephaneliğinden daha düşük kapasitede olduğunun altını çizdi.

Avrupa'nın askeri sanayi sektörünü güçlendirmek istediğini kaydeden Zinovin, bunun bölgedeki stratejik istikrarı tehdit ettiğini, Rusya'nın da karşı önlem alacağını sözlerine ekledi.