  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Rusya 2036'ya kadar Ay'da enerji santrali kurmayı hedefliyor
Takip Et

Rusya 2036'ya kadar Ay'da enerji santrali kurmayı hedefliyor

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), 2036'ya kadar Ay'da enerji santrali kurmayı planladığını açıkladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Rusya 2036'ya kadar Ay'da enerji santrali kurmayı hedefliyor
Takip Et

Roscosmos'tan yapılan yazılı açıklamada, Lavoçkin adlı uzaycılık şirketiyle anlaşma imzalandığı belirtildi.

Lavoçkin ile anlaşma kapsamında ortak çalışmalar yürütüleceğine işaret edilen açıklamada, "Çalışmalar neticesinde, Rusya 2036'ya kadar Ay'da enerji santrali kurmayı hedeflemektedir. Proje, sürekli işleyen bilimsel bir Ay istasyonunun kurulması ve uzun vadeli bir Ay keşif programına geçiş yolunda önemli bir adımdır" ifadesi kullanıldı.

Roscosmos ile Çin Ulusal Uzay İdaresi arasında Ay'da araştırmalar yapmak üzere ortak istasyon kurulması konusunda 2021'de mutabakat zaptı imzalanmıştı.

Libya askeri heyetini taşırken düşen jete ilişkin paylaşımlara soruşturmaLibya askeri heyetini taşırken düşen jete ilişkin paylaşımlara soruşturmaGündem