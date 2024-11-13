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Rusya, 2060’a kadar karbon nötr olmayı hedefliyor

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Rusya'nın 2060’a kadar karbon nötr hale gelmeyi hedeflediğini söyledi.

Haber Merkezi
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Rusya, 2060’a kadar karbon nötr olmayı hedefliyor
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Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Azerbaycan'ın ev sahipliği yaptığı Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'nda (COP29) konuştu.

Rusya'nın uluslararası toplumla birlikte iklim değişikliğiyle mücadele ettiğini anlatan Mişustin, "Bu çalışmanın amacı gelecek nesillerin refahını sağlamaktır. Rusya, sera gazı emisyonlarını 1990'daki seviyesine göre yarıdan fazla azaltmayı başardı." diye konuştu.

Mişustin, Rusya’nın enerji verimliliğini artırmaya, elektrikli ulaşımı geliştirmeye, tarım ve ormancılıkta modern çözümler sunmaya odaklandığına işaret ederek, "2060’a kadar karbon nötr hale gelmeyi hedefliyoruz. Rusya'da enerji karışımının yüzde 85'i zaten doğal gaz, nükleer ve yenilenebilir enerji gibi temiz, düşük emisyonlu üretime ayrılmıştır." dedi.

"Küresel orman kaynaklarının beşte biri Rusya’da bulunuyor"

Endüstrileri karbondan arındırmak için kendi teknolojilerini geliştirdiklerini kaydeden Mişustin, "Küresel orman kaynaklarının beşte biri Rusya’da bulunuyor. Emilim hacmi yılda 1 milyar ton karbondioksit eşdeğerini aşıyor." bilgisini verdi.

Düşük emisyonlu enerjiye geçiş sürecinin, düşük gelirli ülkelerin kalkınmasına zarar vermemesi gerektiğini vurgulayan Mişustin, "Küresel ısınma, ayrımcılık, haksız rekabet ve yapay kısıtlamalar için bir bahane olarak kullanılmamalıdır." ifadesini kullandı.

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