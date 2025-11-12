  1. Ekonomim
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Japonya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Toshihiro Kitamura dahil 30 Japon vatandaşına ülkeye giriş yasağı getirildiğini duyurdu.

Rusya, 30 Japon vatandaşı için giriş yasağı ilan etti
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Japonya'nın, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya'ya yönelik yaptırım uygulamaya devam ettiği belirtildi.

Buna karşılık olarak, 30 Japon vatandaşına Rusya'ya süresiz olarak giriş yasağı konulduğu kaydedilen açıklamada, söz konusu isimlerin bulunduğu liste yayımlandı.

Yaptırım listesinde, Japonya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Toshihiro Kitamura'nın yanı sıra medya mensupları ile üniversite öğretim üyeleri yer aldı.

