  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Rusya, 4 bin ton LNG taşıyan Türk gemisini vurdu
Takip Et

Rusya, 4 bin ton LNG taşıyan Türk gemisini vurdu

Rus güçleri, Ukrayna'nın Odesa bölgesindeki İzmail Limanı'na demirli, yaklaşık 4 bin ton sıvılaştırılmış gaz (LNG) taşıyan Türk gemisi ORINDA'yı hedef aldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Rusya, 4 bin ton LNG taşıyan Türk gemisini vurdu
Takip Et

Rusya, Ukrayna'da saldırılarını sürdürüyor.

Rus güçleri, Ukrayna'nın Odesa bölgesindeki İzmail Limanı'na demirli, yaklaşık 4 bin ton sıvılaştırılmış gaz (LNG) taşıyan Türk gemisi ORINDA'yı hedef aldı.

Romanya'nın Plauru köyü sakinleri, Rus saldırısı sonrası alev alan geminin patlama tehlikesi nedeniyle tahliye edildi.

Rusya ordusunun Ukrayna'nın en büyük enerji şirketi DTEK'e ait Odessa'daki enerji tesisine düzenlediği saldırı sonucunda ise 36 bin 500 hane elektriksiz kaldı.

Yetkililer, 4 bin haneye yedek hatlar kullanılarak yeniden elektrik verildiğini, 32 bin 500 hanedeki onarım çalışmalarının ise uzun süreceğini belirtti.

Mürettebat güvenli şekilde tahliye edildi

Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, gemide bulunan 16 Türk personelin tamamının gemiyi emniyetli şekilde terk ettiği bildirildi. 

Mürettebat arasında yaralanan olmadığını bildiren yetkililer, personelin güvenli bölgede bulunduğunu aktardı.

Rusya, 4 bin ton LNG taşıyan Türk gemisini vurdu - Resim : 1

Bangladeş'in eski başbakanı Şeyh Hasina idam cezasına çarptırıldıBangladeş'in eski başbakanı Şeyh Hasina idam cezasına çarptırıldıDünya
Düzenleme Meclis'e geldi: Fahiş aidat dönemi sona eriyor!Düzenleme Meclis'e geldi: Fahiş aidat dönemi sona eriyor!Ekonomi
THY'den indirimli yurt içi bilet kampanyası: İşte geçerli tarihler...THY'den indirimli yurt içi bilet kampanyası: İşte geçerli tarihler...Şirket Haberleri
Trump, Rusya ile ticaret yapan ülkelere yaptırıma hazırlanıyor: Türkiye ne yapacak?Trump, Rusya ile ticaret yapan ülkelere yaptırıma hazırlanıyor: Türkiye ne yapacak?Dünya

 

Dünya
Putin, Çin Başbakanı Li ile bir araya geldi
Putin, Çin Başbakanı Li ile bir araya geldi
İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı: Ölüler ve yaralılar var
İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı: Ölüler ve yaralılar var
ABD Temsilciler Meclisi, Jeffrey Epstein dosyalarının açılması tasarısını kabul etti
ABD Temsilciler Meclisi, Jeffrey Epstein dosyalarının açılması tasarısını kabul etti
Trump, Suudi Veliaht Prens Selman'ı Beyaz Saray'da ağırladı: 1 trilyon dolarlık anlaşma
Trump, Suudi Veliaht Prens Selman'ı Beyaz Saray'da ağırladı
Ukrayna, İspanya’dan hava savunması için destek talep etti
Ukrayna, İspanya’dan hava savunması için destek talep etti
Rusya-Ukrayna Savaşı'nda cephenin iki kritik odağı: Pokrovsk ve Kupyansk'ta şiddetli çatışmalar
Rusya-Ukrayna Savaşı'nda cephenin iki kritik odağı: Pokrovsk ve Kupyansk'ta şiddetli çatışmalar