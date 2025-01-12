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Rusya, 4 gün çalışma modeline geçmeye hazırlanıyor

Rusya, bazı sektörler hariç gelecek zamanda dört günlük çalışma modeline geçmeyi planlıyor.

Haber Merkezi
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Rusya, 4 gün çalışma modeline geçmeye hazırlanıyor
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Rusya Devlet Duması Çalışma Komitesi Başkanı Yaroslav Nilov, ülkenin zamanla dört günlük çalışma haftasına geçebileceğini söyledi. Nilov, bu dönüşümün her sektör ve pozisyon için geçerli olmayacağını belirterek, bazı meslek gruplarında bunun uygulanmasının mümkün olmadığını ifade etti.

Sputnik'e konuşan Nilov, özellikle sağlık sektöründeki doktorların evden ameliyat yapamayacağını veya hasta kabulünü azaltamayacağını vurguladı. Nilov, çalışma saatlerindeki bu olası kısalmanın finansal kaynaklarla ya da teknolojik gelişmelerle telafi edilmesi gerektiğini dile getirdi.

“Bu noktada teknolojinin devreye girmesi gerektiğini düşünüyorum. Robotizasyon ve yapay zekâ, iş gücü verimliliğini düşürmeden hatta artırarak vatandaşların gelirini yükseltebilir ve iş yerindeki fiziksel varlığı azaltabilir,” diyen Nilov, bu sürecin kademeli ve uyumlu bir şekilde gerçekleşmesi gerektiğini belirtti.

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