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Rusya, AB kuruluşlarının temsilcilerine yönelik yaptırım listesini genişletti

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği'ne (AB) yönelik yaptırım listesini genişleterek bazı AB kuruluşlarının temsilcilerinin ülkeye girişine yasak getirildiğini açıkladı.

Haber Merkezi
AA
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Rusya, AB kuruluşlarının temsilcilerine yönelik yaptırım listesini genişletti
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, AB'nin, Rusya'ya yönelik 17. ve 18. yaptırım paketlerini onayladığı anımsatıldı.

"Rusya'ya karşı siyaset izleyen AB kuruluşlarının temsilcilerinin yer aldığı yaptırım listesi genişletildi"

Bunun "dostça olmayan" bir adım olduğu ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) yetkilerini zayıflattığı vurgulanan açıklamada, "Buna karşılık olarak Rusya'ya karşı siyaset izleyen AB kuruluşlarının temsilcilerinin yer aldığı yaptırım listesi genişletildi. Kiev'e askeri destek sağlayan ve Rusya'nın toprak bütünlüğünü bozma yönünde eylemlerde bulunan kolluk kuvvetleri, devlet ve ticaret kuruluşları personeli, AB üyesi ve Batılı ülkelerin bazı vatandaşlarına Rusya'ya giriş yasağı getirildi." ifadeleri kullanıldı.

AB ülkelerinin Rusya'ya karşı eylemlerinin Rus siyasetini etkileyemediği belirtilen açıklamada, "Rusya, ulusal çıkarlarını savunma ve yeni adil dünya düzenini koruma yolunda ilerlemeye devam edecek. AB'nin bundan sonraki yaptırım kararlarına da gerekli şekilde karşılık verilecek." denildi.

Açıklamada, yaptırım uygulanacak kişi sayısına dair bilgi verilmedi.

AB üyesi ülkeler, 14 Mayıs'ta özellikle Rusya'nın petrol taşıdığı gölge filosunu hedef alan 17. yaptırım paketini, 18 Temmuz'da ise Rusya enerji sektörünü, petrol taşıdığı gölge filosunu ve bankalarını hedef alan 18. yaptırım paketini onaylamıştı.

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