Rusya: ABD el koyduğu tankerdeki 2 Rus mürettebatı serbest bıraktı

ABD’nin el koyduğu Rus tankeri mürettebatından 2 kişi serbest bırakıldı; Kremlin kararın ardından vatandaşların dönüşü için çalışmalar başlattı.

Tanker operasyonları ve diplomatik temaslar

Petrol tankeri, daha önce “Bella 1” olarak biliniyordu ve 2024’ten beri ABD yaptırımları kapsamında bulunuyordu. Gemi, Venezuela yönüne ilerlerken ABD Sahil Güvenliği tarafından takip edildi ve iki haftadan fazla süre Atlantik Okyanusu’nda ablukadan kaçmaya çalıştı. Aralık 2025’te ABD’nin gemiye çıkma girişimi püskürtüldü. Mürettebat geminin yan tarafına Rus bayrağı çizerek adını “Marinera”, tescilini ise Rusya olarak değiştirdi.

Son olarak, ABD Avrupa Komutanlığı 7 Ocak’ta Kuzey Atlantik’te tankere el koydu ve yapılan diplomatik görüşmeler sonucunda iki Rus vatandaşının serbest bırakılması kararı alındı.