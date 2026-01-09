Rusya: ABD el koyduğu tankerdeki 2 Rus mürettebatı serbest bıraktı
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, ABD’nin Kuzey Atlantik’te el koyduğu petrol tankerindeki mürettebattan 2 Rus vatandaşının serbest bırakılacağını açıkladı. Zaharova, bu kararın talep üzerine alındığını vurgulayarak, ABD yönetimine teşekkür ettiklerini belirtti. Serbest kalan vatandaşların ülkeye dönebilmeleri için gerekli hazırlıkların başlatıldığı kaydedildi.
ABD’nin el koyduğu Rus tankeri mürettebatından 2 kişi serbest bırakıldı; Kremlin kararın ardından vatandaşların dönüşü için çalışmalar başlattı.
Tanker operasyonları ve diplomatik temaslar
Petrol tankeri, daha önce “Bella 1” olarak biliniyordu ve 2024’ten beri ABD yaptırımları kapsamında bulunuyordu. Gemi, Venezuela yönüne ilerlerken ABD Sahil Güvenliği tarafından takip edildi ve iki haftadan fazla süre Atlantik Okyanusu’nda ablukadan kaçmaya çalıştı. Aralık 2025’te ABD’nin gemiye çıkma girişimi püskürtüldü. Mürettebat geminin yan tarafına Rus bayrağı çizerek adını “Marinera”, tescilini ise Rusya olarak değiştirdi.
Son olarak, ABD Avrupa Komutanlığı 7 Ocak’ta Kuzey Atlantik’te tankere el koydu ve yapılan diplomatik görüşmeler sonucunda iki Rus vatandaşının serbest bırakılması kararı alındı.