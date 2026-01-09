  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Rusya: ABD el koyduğu tankerdeki 2 Rus mürettebatı serbest bıraktı
Takip Et

Rusya: ABD el koyduğu tankerdeki 2 Rus mürettebatı serbest bıraktı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, ABD’nin Kuzey Atlantik’te el koyduğu petrol tankerindeki mürettebattan 2 Rus vatandaşının serbest bırakılacağını açıkladı. Zaharova, bu kararın talep üzerine alındığını vurgulayarak, ABD yönetimine teşekkür ettiklerini belirtti. Serbest kalan vatandaşların ülkeye dönebilmeleri için gerekli hazırlıkların başlatıldığı kaydedildi.

MERVE KORNİK
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Rusya: ABD el koyduğu tankerdeki 2 Rus mürettebatı serbest bıraktı
Takip Et

ABD’nin el koyduğu Rus tankeri mürettebatından 2 kişi serbest bırakıldı; Kremlin kararın ardından vatandaşların dönüşü için çalışmalar başlattı.

Tanker operasyonları ve diplomatik temaslar

Petrol tankeri, daha önce “Bella 1” olarak biliniyordu ve 2024’ten beri ABD yaptırımları kapsamında bulunuyordu. Gemi, Venezuela yönüne ilerlerken ABD Sahil Güvenliği tarafından takip edildi ve iki haftadan fazla süre Atlantik Okyanusu’nda ablukadan kaçmaya çalıştı. Aralık 2025’te ABD’nin gemiye çıkma girişimi püskürtüldü. Mürettebat geminin yan tarafına Rus bayrağı çizerek adını “Marinera”, tescilini ise Rusya olarak değiştirdi.

Son olarak, ABD Avrupa Komutanlığı 7 Ocak’ta Kuzey Atlantik’te tankere el koydu ve yapılan diplomatik görüşmeler sonucunda iki Rus vatandaşının serbest bırakılması kararı alındı.

İsrail Lübnan’da sınır ihlallerini sürdürdü: Bir ev patlatıldı, bölgede yangın çıktıİsrail Lübnan’da sınır ihlallerini sürdürdü: Bir ev patlatıldı, bölgede yangın çıktıDünya
Ukrayna’dan Rusya’nın füze saldırısına sert tepkiUkrayna’dan Rusya’nın füze saldırısına sert tepkiDünya
Rusya’dan İHA saldırısına misilleme: Ukrayna hedefleri balistik füzelerle vurulduRusya’dan İHA saldırısına misilleme: Ukrayna hedefleri balistik füzelerle vurulduDünya

 