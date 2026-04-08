  Rusya: ABD-İran çatışmasında sağduyu kazandı ancak çatışmalar devam edebilir
Rusya: ABD-İran çatışmasında sağduyu kazandı ancak çatışmalar devam edebilir

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, ABD ile İran arasındaki çatışmada sağduyunun kazandığını ancak çatışmaların tekrar yaşanabileceğini belirtti.

Rusya: ABD-İran çatışmasında sağduyu kazandı ancak çatışmalar devam edebilir
Fotoğraf: Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev
Medvedev, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD-İran geçici ateşkesini değerlendirdi.

ABD ile İran arasındaki çatışmaların durdurulduğunu hatırlatan Medvedev, "Her iki taraf da zafer ilan etti. Peki kim kazandı? Beyaz Saray'ın İran medeniyetini yok edeceğine yönelik açıklamaların zedelediği sağduyu kazandı. Bununla birlikte (ABD Başkanı Donald) Trump'ın 10 maddelik planı istişare etmeyi kabul etmesi, İranlıların başarısı" ifadelerini kullandı.

Washington'ın bu planı kabul etmeyeceği değerlendirmesinde bulunan Medvedev, bunun, Trump'ı aşağılayacağını ve İran için gerçek zafer anlamına geleceğini vurguladı.

Medvedev, "O halde yine çatışmalar mı başlayacak? Bu mümkün ancak ara bir seçenek mevcut. Trump, uzun süreli savaş istemiyor ve sürdüremez. Kongre onu desteklemeyecek. Bu nedenle kırılgan ateşkesi sürdürmesi ve her şey yolundaymış gibi davranması gerekiyor" ifadelerine yer verdi.

İsrail'in İran'la ilgili sorunlarını çözmediğine, bu nedenle de bu ateşkese ihtiyaç duymadığına dikkati çeken Medvedev, Tel Aviv'in kendi başına hamle yapabileceğini, bunun da durumu belirsizleştirdiğini kaydetti.

