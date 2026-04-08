Rusya: 'ABD ve İsrail, İran'da ezici bir yenilgiye uğradı'

Rusya'dan ABD ve İran arasında 15 günlük ateşkese varılmasına ilişkin açıklama geldi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Sputnik radyosuna yaptığı açıklamada, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a karşı "tek yönlü, saldırgan ve sebepsiz bir saldırı" başlattığını ve bunun da "ezici bir yenilgiye" yol açtığını ifade etti.

Zaharova, "Ülkemiz en başından beri ilk açıklamalarında bu saldırganlığın derhal durdurulması gerektiğini, bu duruma askeri bir çözümün ya da bölgede düzen kurma girişiminin söz konusu olmadığını söyledi" ifadelerini kullandı.

Zaharova ayrıca, gerçek bir siyasi ve diplomatik çözüme derhal başlanması gerektiğini ve bunun da pozisyonların gerçekçi bir şekilde değerlendirilmesine dayalı bir müzakere süreciyle mümkün olacağını belirtti.

"Sağduyu kazandı"

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev de yaptığı açıklamada, sağduyunun galip geldiğini vurguladı.

Medvedev çatışmanın fiilen durdurulduğunu ve her iki tarafın da zafer ilan ettiğini belirterek, "Peki kim kazandı? Her şeyden önce Beyaz Saray'ın İran medeniyetini tek bir günde yok etme yönündeki açıklamalarıyla ciddi şekilde baltalanan sağduyu kazandı" ifadelerini kullandı.

Medvedev, ABD'nin İran'ın önerdiği 10 maddelik planı görüşmeye istekli olmasının İran için bir başarı olduğunu ifade etti.