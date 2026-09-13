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Rusya, ABD ve Ukrayna arasındaki müzakereler için tarih verdi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya, ABD ve Ukrayna arasında krizin çözümüne yönelik müzakerelere ilişkin, "Büyük ihtimal müzakereler, ekimde başlayabilir" açıklamasını yaptı.

Haber Merkezi
AA
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Rusya, ABD ve Ukrayna arasındaki müzakereler için tarih verdi
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de gazetecilere gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulundu.

Rusya, ABD ve Ukrayna arasında krizin çözümüne yönelik müzakerelerin yeniden başlaması ihtimalini değerlendiren Peskov, "Büyük ihtimal müzakereler, ekimde başlayabilir. Böyle bir ihtimali göz ardı etmiyoruz" diye konuştu.

Sözcü Peskov, Litvanya'nın anayasasındaki nükleer silah yasağını kaldırma yönündeki planlarına ilişkin ise "Litvanya, bunun güvenliğini güvence altına alacağını düşünüyor. Bu, tam tersine ülke için büyük bir tehlike olacak. Bunu anlamıyorlar. Ülkemizin nükleer silahları için hedef haline gelecekler" ifadelerini kullandı.

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