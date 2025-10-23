Rusya: ABD yaptırımları, Ukrayna krizine ters etki yaratacak

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlediği haftalık basın toplantısında, gündemdeki konuları değerlendirdi. Zaharova, “ABD'nin yaptırım kararı, Ukrayna krizinin çözümüne ters etki yaratacak bir adım. Bu, iç siyaset açısından başarısız olacak ve küresel ekonomide istikrara zarar verecek" diye konuştu.

Zaharova’dan ABD yaptırımlarına eleştiri

Yaptırımların yasa dışı olduğunu kaydeden Zaharova, "Mevcut ABD yönetimi, eski yönetimleri örnek almaya başlarsa, bunun sonucu aynı olacak. Bu, iç siyaset açısından başarısız olacak ve küresel ekonomideki istikrara zarar verecek" ifadelerini kullandı.

Zaharova, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'nın sıvılaştırılmış doğal gazını (LNG), bankaları, kripto işlemleri ve petrol taşıyan gölge filoyu hedef alan yeni yaptırım paketine onay vermesini de değerlendirdi. Bunların Rus ekonomisini etkilemediğini ve AB'ye zarar verdiğini vurgulayan Zaharova, Brüksel'in Rusya'ya yönelik yaptırımları genişletme seçeneklerinin büyük ölçüde tükendiğini belirtti. Zaharova, "Rusya, her türlü düşmanca eyleme karşılık verme hakkını kendisinde saklı tutuyor. Temel çıkarlarımızı dikkate alarak yeterli ve dengeli yanıt verilmesinin doğru olacağını düşünüyoruz" açıklamasında bulundu.