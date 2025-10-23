  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Rusya: ABD yaptırımları, Ukrayna krizine ters etki yaratacak
Takip Et

Rusya: ABD yaptırımları, Ukrayna krizine ters etki yaratacak

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin yaptırım kararına ilişkin, “Bu girişimi, Ukrayna meselesinde çözüm sağlanmasına yönelik sinyallere ters etki yaratan bir adım olarak değerlendiriyoruz." açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi
DHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Rusya: ABD yaptırımları, Ukrayna krizine ters etki yaratacak
Takip Et

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlediği haftalık basın toplantısında, gündemdeki konuları değerlendirdi. Zaharova, “ABD'nin yaptırım kararı, Ukrayna krizinin çözümüne ters etki yaratacak bir adım. Bu, iç siyaset açısından başarısız olacak ve küresel ekonomide istikrara zarar verecek" diye konuştu.

Zaharova’dan ABD yaptırımlarına eleştiri

Yaptırımların yasa dışı olduğunu kaydeden Zaharova, "Mevcut ABD yönetimi, eski yönetimleri örnek almaya başlarsa, bunun sonucu aynı olacak. Bu, iç siyaset açısından başarısız olacak ve küresel ekonomideki istikrara zarar verecek" ifadelerini kullandı.

Zaharova, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'nın sıvılaştırılmış doğal gazını (LNG), bankaları, kripto işlemleri ve petrol taşıyan gölge filoyu hedef alan yeni yaptırım paketine onay vermesini de değerlendirdi. Bunların Rus ekonomisini etkilemediğini ve AB'ye zarar verdiğini vurgulayan Zaharova, Brüksel'in Rusya'ya yönelik yaptırımları genişletme seçeneklerinin büyük ölçüde tükendiğini belirtti. Zaharova, "Rusya, her türlü düşmanca eyleme karşılık verme hakkını kendisinde saklı tutuyor. Temel çıkarlarımızı dikkate alarak yeterli ve dengeli yanıt verilmesinin doğru olacağını düşünüyoruz" açıklamasında bulundu.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 68 bin 280'e yükseldiİsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 68 bin 280'e yükseldiDünya
ABD Dışişleri Bakanı’ndan İsrail’in Batı Şeria adımına ilişkin değerlendirmeABD Dışişleri Bakanı’ndan İsrail’in Batı Şeria adımına ilişkin değerlendirmeDünya

 

Dünya
UNRWA açıkladı: Gazze Şeridi 61 milyon ton enkazla kaplanmış durumda
UNRWA açıkladı: Gazze Şeridi 61 milyon ton enkazla kaplanmış durumda
Ukrayna, 1000 askerinin cenazesini Rusya’dan teslim aldı
Ukrayna, 1000 askerinin cenazesini Rusya’dan teslim aldı
Nature: Bazı kanser hastaları COVID aşısı sonrası daha uzun yaşıyor
Nature: Bazı kanser hastaları COVID aşısı sonrası daha uzun yaşıyor
Trump’tan İsrail’e sert mesaj: Batı Şeria planı kabul edilemez, Gazze’ye gideceğim
Trump’tan İsrail’e sert mesaj: Batı Şeria planı kabul edilemez, Gazze’ye gideceğim
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 68 bin 280'e yükseldi
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 68 bin 280'e yükseldi
491 yıl sonra bir ilk: İngiltere Kralı ile Papa birlikte dua etti
491 yıl sonra bir ilk: İngiltere Kralı ile Papa birlikte dua etti