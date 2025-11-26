  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Rusya açıkladı: ABD ile temaslar sürüyor ancak masaya oturulmadı
Takip Et

Rusya açıkladı: ABD ile temaslar sürüyor ancak masaya oturulmadı

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) başkenti Abu Dabi’de ABD ile Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin barış planını müzakere etmediklerini belirterek, "Temaslar sürüyor ancak masaya oturulmadı." dedi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Rusya açıkladı: ABD ile temaslar sürüyor ancak masaya oturulmadı
Takip Et

Uşakov, Rossiya-1 televizyon kanalına, ABD'nin Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin barış planıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Rusya ve ABD arasında Ukrayna ile ilgili Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’de planla ilgili görüşmelerin yapılıp yapılmadığı yönündeki soruyu yanıtlayan Uşakov, şunları kaydetti:

"Esir asker takası dahil hassas konular ele alınıyor"

"Herkes Abu Dabi veya Dubai'de bulunuyor ancak biz Bişkek'te bulunuyoruz. Abu Dabi'de bulunanlar arasında ciddi çalışma yapan Ukrayna ve Rusya özel servis temsilcileri bulunuyordu. Onlar aralıklarla bir araya gelerek, esir asker takası dahil hassas konuları ele alıyor. Bu görüşmeler esnasında Ukrayna'yla ilgilenen ABD'nin yeni temsilcisi de orada peyda oldu. Bildiğim kadarıyla o, Ukrayna temsilcileriyle görüştü. Muhtemelen bu görüşme önceden ayarlandı. O, bizim temsilcilerle de beklenmedik şekilde görüştü. Büyük Abu Dabi'de olanlar bunlar."

Uşakov, ABD'nin Ukrayna'yla ilgili planının, Abu Dabi'de istişare edilip edilmediği yönündeki soruya, "Abu Dabi'de barış planı istişare edilmedi. Bu plan, kimseyle detaylı şekilde ele alınmadı." yanıtını verdi.

"Temaslar sürüyor ancak masaya oturulmadı"

ABD'nin söz konusu planı resmi olmayan kanallar üzerinden Rusya'ya ilettiğini aktaran Uşakov, "Planı ciddi şekilde analiz etmek lazım. Planın bazı maddeleri olumlu karşılanabilir ancak çok şey uzmanlar arasında özel istişareleri gerektiriyor. Bu planın birkaç versiyonu elimizde fakat iki ülkenin temsilcileri arasında ciddi istişare yapılmadı. Temaslar sürüyor ancak masaya oturulmadı." diye konuştu.

Kremlin Dış Politika Danışmanı, ABD'nin planla ilgili hem Ukrayna hem de Avrupa ülkeleri ile müzakereler yaptığına dikkati çekerek, "Avrupalılara Ukrayna'daki barış sürecinde ihtiyaç olmadığını" söyledi.

TKBB Başkanı Akben: Katılım bankacılığı 2025’te aktiflerini yüzde 45 artırdıTKBB Başkanı Akben: Katılım bankacılığı 2025’te aktiflerini yüzde 45 artırdıEkonomi

 

Çelik Kubbe için 6,5 milyar dolarlık sözleşme imzalandıÇelik Kubbe için 6,5 milyar dolarlık sözleşme imzalandıSavunma Sanayi

 

Dünya
Dünyanın en aktif yanardağlarından biri: Bir yılda 37'inci kez patladı
Dünyanın en aktif yanardağlarından biri: Bir yılda 37'inci kez patladı
Avrupa, Rusya'nın dondurulan varlıklarını Ukrayna'ya kullandıracak mı?
Avrupa, Rusya'nın dondurulan varlıklarını Ukrayna'ya kullandıracak mı?
Suriye’nin İdlib kentinde şiddetli patlama!
Suriye’nin İdlib kentinde şiddetli patlama!
Tayland’ın Songkhla eyaletinde OHAL ilan edildi
Tayland’ın Songkhla eyaletinde OHAL ilan edildi
Trump: Barış planı maddelerinin çoğu üzerinde mutabakat sağlandı
Trump: Barış planı maddelerinin çoğu üzerinde mutabakat sağlandı
İran'da hava kirliliği ve grip salgını nedeniyle uzaktan eğitim yapılıyor
İran'da hava kirliliği ve grip salgını nedeniyle uzaktan eğitim yapılıyor